"Істина для всієї країни": Єфросиніна на блакитно-жовтій гойдалці поміркувала про незалежність

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна показалася у карпатських горах на величезній гойдалці та поміркувала, що для неї означає незалежність.

"Незалежність для мене - не абстракція. Це - простір, окремий, свій, власний, без якого країна не здатна реалізуватися і мати своє майбутнє. Насправді так само як і людина, якщо говорити про незалежність особисту", - написала Маша.

Маша показалася у Карпатах

"Занадто популярне в наші дні "треба відстоювати особисті кордони" - не чув, напевне, лише той, хто не працював з психотерапевтом і не має соцмереж. Це істина і для всієї країни, яку ми, українці, останні 11 років засвоюємо, проходячи свій шлях жахливих випробувань", - додала вона.

Єфросиніна зазначила, що українці дуже добре знають, яка дорога і необхідна незалежність.

"Ми, як ніхто, знаємо, яка вона дорога і необхідна - наша незалежність. Який він цінний і важливий - простір, свій власний, захищений. Подивіться навколо, вдихніть повітря нашого простору! З Днем Незалежності, Україно!", - підсумувала вона.

