Футболка від УП та максі з розрізом: Єфросиніна на селфі блиснула ніжкою в чорно-білому луці

Телеведуча Маша Єфросиніна вигуляла черговий стильний лук. Але цього разу він став особливим, адже на зірці була футболка, яку створили спеціально до 25-річчя "Української правди".

Дизайн футболки розробила Ельвіра Гасанова, а зображення на ній - малюнок Дон Кіхота у виконанні одного з найвідоміших сучасних митців - китайського художника Ай Вейвея.

Маша Єфросиніна в мерчі УП до 25-річчя видання пройшлася Києвом

Марія поєднала футболку з чорною спідницею максі з високим розрізом, масивними черевиками та білим жакетом.

Щоб отримати таку саму футболку, треба оформити річну підписку на Клуб УП

Селфі свого ч/б образу ведуча виклала в Instagram.

Марія не просто так вдягнула футболку, адже в ній вона зустрілася з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою

Нагадаємо, торік Маша Єфросиніна була ведучою івента ТаблоID "Баляндраси" та згадувала про свій кумедний факап зі спіднім.

Також Марія, яка займається підтримкою жінок і є засновницею ГО "Фонд Маша", торік увійшла до рейтингу УП100. Сила жінок. А незабаром вона проведе власний Благодійний WEEKEND - сімейний захід, кошти з продажу квитків на який підуть на допомогу жінкам.

