Футболка від УП та максі з розрізом: Єфросиніна на селфі блиснула ніжкою в чорно-білому луці

Тамара Кудрявченко - 13 серпня, 16:00

Телеведуча Маша Єфросиніна вигуляла черговий стильний лук. Але цього разу він став особливим, адже на зірці була футболка, яку створили спеціально до 25-річчя "Української правди".

Дизайн футболки розробила Ельвіра Гасанова, а зображення на ній - малюнок Дон Кіхота у виконанні одного з найвідоміших сучасних митців - китайського художника Ай Вейвея. 

Єфросиніна в футболці від УП

Маша Єфросиніна в мерчі УП до 25-річчя видання пройшлася Києвом

Марія поєднала футболку з чорною спідницею максі з високим розрізом, масивними черевиками та білим жакетом. 


Селфі свого ч/б образу ведуча виклала в Instagram. 

Маша Єфросиніна і Севгіль Мусаєва

Марія не просто так вдягнула футболку, адже в ній вона зустрілася з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою

Нагадаємо, торік Маша Єфросиніна була ведучою івента ТаблоID "Баляндраси" та згадувала про свій кумедний факап зі спіднім. 

Також Марія, яка займається підтримкою жінок і є засновницею ГО "Фонд Маша", торік увійшла до рейтингу УП100. Сила жінок. А незабаром вона проведе власний Благодійний WEEKEND - сімейний захід, кошти з продажу квитків на який підуть на допомогу жінкам. 

