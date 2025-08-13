Футболка від УП та максі з розрізом: Єфросиніна на селфі блиснула ніжкою в чорно-білому луці
Телеведуча Маша Єфросиніна вигуляла черговий стильний лук. Але цього разу він став особливим, адже на зірці була футболка, яку створили спеціально до 25-річчя "Української правди".
Дизайн футболки розробила Ельвіра Гасанова, а зображення на ній - малюнок Дон Кіхота у виконанні одного з найвідоміших сучасних митців - китайського художника Ай Вейвея.
Марія поєднала футболку з чорною спідницею максі з високим розрізом, масивними черевиками та білим жакетом.
Селфі свого ч/б образу ведуча виклала в Instagram.
Нагадаємо, торік Маша Єфросиніна була ведучою івента ТаблоID "Баляндраси" та згадувала про свій кумедний факап зі спіднім.
Також Марія, яка займається підтримкою жінок і є засновницею ГО "Фонд Маша", торік увійшла до рейтингу УП100. Сила жінок. А незабаром вона проведе власний Благодійний WEEKEND - сімейний захід, кошти з продажу квитків на який підуть на допомогу жінкам.
