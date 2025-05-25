Єфросиніна у свій день народження з букетом від сина подякувала ЗСУ та кармі
Телеведуча Маша Єфросиніна у своє 46-річчя показалася з букетом, який подарував їй 10-річний син та подякувала своїм людям та ЗСУ.
Світлину Маша опублікувала в Instagram.
"Вдячна моїй родині за постійну підтримку. Вдячна моїм друзям за те, що приймають мене будь-якою. Вдячна командам всіх моїх проєктів за те, скільки великих справ реалізовано та скільки ще заплановано", - написала вона.
Єфросиніна також висловила вдячність українкам.
"Вдячна українкам за те, що постійно дарують мені тепло та любов, в якій би точці географії ми не зустрічалися. Вдячна ЗСУ за те, що можу жити та реалізовуватися в рідній Україні. Вдячна наперед кармі, яка обовʼязково колись зітре росію з мапи Землі", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна у купальнику показала свій антистрес-ритуал у бані.
А ще раніше Єфросиніна звернулася до українських матерів зі словами підтримки.
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