Єфросиніна у свій день народження з букетом від сина подякувала ЗСУ та кармі

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна у своє 46-річчя показалася з букетом, який подарував їй 10-річний син та подякувала своїм людям та ЗСУ.

Світлину Маша опублікувала в Instagram.

"Вдячна моїй родині за постійну підтримку. Вдячна моїм друзям за те, що приймають мене будь-якою. Вдячна командам всіх моїх проєктів за те, скільки великих справ реалізовано та скільки ще заплановано", - написала вона.

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Єфросиніна також висловила вдячність українкам.

"Вдячна українкам за те, що постійно дарують мені тепло та любов, в якій би точці географії ми не зустрічалися. Вдячна ЗСУ за те, що можу жити та реалізовуватися в рідній Україні. Вдячна наперед кармі, яка обовʼязково колись зітре росію з мапи Землі", - додала вона.

Здається, Маша дуже задоволена квітами від сина

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна у купальнику показала свій антистрес-ритуал у бані.

А ще раніше Єфросиніна звернулася до українських матерів зі словами підтримки.