Єфросиніна у свій день народження з букетом від сина подякувала ЗСУ та кармі

Юлія Леськова - 25 травня, 16:00
Маша Єфросиніна позує для фото
Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна у своє 46-річчя показалася з букетом, який подарував їй 10-річний син та подякувала своїм людям та ЗСУ.

Світлину Маша опублікувала в Instagram.

"Вдячна моїй родині за постійну підтримку.  Вдячна моїм друзям за те, що приймають мене будь-якою. Вдячна командам всіх моїх проєктів за те, скільки великих справ реалізовано та скільки ще заплановано", - написала вона. 


Єфросиніна також висловила вдячність українкам. 

"Вдячна українкам за те, що постійно дарують мені тепло та любов, в якій би точці географії ми не зустрічалися.  Вдячна ЗСУ за те, що можу жити та реалізовуватися в рідній Україні. Вдячна наперед кармі, яка обовʼязково колись зітре росію з мапи Землі", - додала вона. 

Маша Єфросиніна з квітами

Здається, Маша дуже задоволена квітами від сина

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна у купальнику показала свій антистрес-ритуал у бані. 

А ще раніше Єфросиніна звернулася до українських матерів зі словами підтримки. 

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