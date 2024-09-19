Єфросиніна у декольтованому топі та лосинах продемонструвала "ідеальний аксесуар" на київських вулицях

Єфросиніна попозувала для елегантних фото фото aniaikonnikova1

Телеведуча, інфлюенсерка та громадська діячка Маша Єфросиніна, для якої зовнішність - зброя, вирішила застосувати її.

45-річна зірка у топі і лосинах наробила елегантних фото посеред міста.

"Впевненість - найкращий аксесуар", - розповіла ведуча секрет вдалих фото.

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До речі, щоб мати такий аксесуар, Маша багато працює над собою

Зріст Єфросиніної дорівнює 180 см, і ведуча пишається цим

І хоча Маша може назвати себе впевненою у собі жінкою, її шлях був сповнений пригод і конфузів. В ексклюзивному коментарі TabloID вона розповіла про свої факапи і вихід із зони комфорту.