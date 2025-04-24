Меган Маркл у лляному оверсайзі за понад $5 тисяч засвітилася з чоловіком на саміті Time 100
Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала однією з гостей-спікерок саміту Time 100, який відбувся 23-го квітня в Нью-Йорку.
43-річна дружина принца Гаррі, який супроводжував її на захід, була вбрана в лляний штанний костюм пісочного кольору від Ralph Lauren, який коштує, за даними Daily Mail, трохи більше 5 тисяч доларів.
Меган доповнила образ білою блузкою, коричневим паском і гостроносими туфельками кольору карамелі.
На саміті Маркл говорила про поєднання роботи і материнства, а ще про те, як вона цінує підтримку свого чоловіка. Герцогиня зізналася, що зараз вона щасливіша, ніж будь-коли, а ще розповіла, що в їхнього із Гаррі первістка, 5-річного Арчі скоро випаде перший молочний зубчик.
"Це станеться ось-ось, і я дуже сподіваюся, що до цього моменту вже буду вдома!", - цитує герцогиню New York Post.
Як відомо, свій шостий день народження Арчі святкуватиме на початку травня. А доньці Меган і Гаррі, Лілібет у червні виповниться 4. Батьки намагаються не показувати широкому загалу обличчя дітей, але декілька фотографій, де таки можна їх розгледіти, уже з'являлися в мережі. Інтернет-користувачі висувають версії щодо того, на кого схожий хлопчик, а на кого - дівчинка.
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