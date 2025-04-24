Меган Маркл у лляному оверсайзі за понад $5 тисяч засвітилася з чоловіком на саміті Time 100

Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала однією з гостей-спікерок саміту Time 100, який відбувся 23-го квітня в Нью-Йорку.

43-річна дружина принца Гаррі, який супроводжував її на захід, була вбрана в лляний штанний костюм пісочного кольору від Ralph Lauren, який коштує, за даними Daily Mail, трохи більше 5 тисяч доларів.

Меган доповнила образ білою блузкою, коричневим паском і гостроносими туфельками кольору карамелі.

Реклама:

Меган Маркл узяла участь у нью-йоркському саміті Фото Getty Images

На саміті Маркл говорила про поєднання роботи і материнства, а ще про те, як вона цінує підтримку свого чоловіка. Герцогиня зізналася, що зараз вона щасливіша, ніж будь-коли, а ще розповіла, що в їхнього із Гаррі первістка, 5-річного Арчі скоро випаде перший молочний зубчик.

"Це станеться ось-ось, і я дуже сподіваюся, що до цього моменту вже буду вдома!", - цитує герцогиню New York Post.

Для появи на публіці герцогиня обрала простий, але вишуканий та дорогий лляний костюм Фото Getty Images

Як відомо, свій шостий день народження Арчі святкуватиме на початку травня. А доньці Меган і Гаррі, Лілібет у червні виповниться 4. Батьки намагаються не показувати широкому загалу обличчя дітей, але декілька фотографій, де таки можна їх розгледіти, уже з'являлися в мережі. Інтернет-користувачі висувають версії щодо того, на кого схожий хлопчик, а на кого - дівчинка.



