Хлопчик мамин, а дівчинка - в сім'ю леді Ді: в мережі обговорюють рідкісне фото дітей принца Гаррі й Меган

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Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уже давно перестали показувати широкому загалу обличчя своїх дітей, 5-річного Арчі Гаррісона та 3-річної Лілібет Діани. Допитливим фанам навіть довелося звернутися до допомоги ШІ, щоби уявити, як можуть зараз виглядати малі.

Але рідкісне фото з ними таки з'явилося в мережі, завдяки подрузі родини, соціальній та політичній активістці Глорії Стайнем. Про це пише The Mirror.

Журнал Architectural Digest випустив статтю про квартиру 90-річної Глорії. Запрошуючи фотографів до своєї оселі Стайнем, схоже, забула про те, що на одному зі столиків стоїть листівка з фото Гаррі, Меган і їхніх дітлахів.

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Зйомка відбувалася в грудні 2024-го. Можна припустити, що це було різдвяно-новорічне привітання від герцога та герцогині Сассекських, розіслане близькому оточенню родини. Адже, нагадаємо, на їхній офіційній тогорічній листівці личок дітей не видно.

Герцог та герцогиня Сассекські листівкою з сімейним фото вітали своїх друзів з Різдвом? Збільшений фрагмент фото з сайту Architectural Digest

Після того, як хтось із читачів зауважив цю цікаву деталь на фото з помешкання Стайнем, у мережі почалися обговорення: на кого ж схожі дітлахи.

"Принц Арчі та принцеса Лілі більш ніж чарівні! Гаррі та Меган справді не брехали, коли говорили, що Арчі дуже схожий на Меган (у нього цілком її обличчя), а що Лілі цілком вдалася в Спенсерів (родину покійної принцеси Діани - ред.) Вони обоє - прекрасні дітки. Мені так подобається ця гарна родина", - написав хтось із користувачів Х.

"Фото чудові, діти - абсолютно прекрасні, Лілі - близнючка Гаррі, тоді як Арчі схожий і на Гаррі і на Меган", - зазначив інший.

"Арчі вдався в Меган/Томаса (Маркла, батька герцогині - ред.)", - не погодився третій.

А як на вашу думку, на кого схожі діти? Фото Getty Images

Як відомо, раніше шанувальники королівської родини звертали увагу на те, як схожі діти Гаррі та Меган із одним зі своїх троюрідних братів. А ще Лілі декому дуже нагадувала одну з принцес Йоркських у дитинстві.

Нагадаємо, подейкують, що Маркл, яку вважають ініціаторкою їхнього з Гаррі виходу з королівської родини, вже стала побоюватися того, що Арчі та Лілібет, як підростуть, будуть про це шкодувати. Через те, що онуки короля Чарльза навіть не були присутні на його коронації, хоча отримали титули принца та принцеси, Меган звинувачували в егоїзмі.