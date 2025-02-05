Меган Маркл у світшоті з милою деталлю показалася в емоційному Insta-відео

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл відклала вихід лайфстайл-серіалу про себе через масштабні пожежі, які охопили Лос-Анджелес у січні. Але у Instagram, який вона віднедавна знову почала вести, дружина принца Гаррі виклала нове відео.

43-річна Меган постала перед камерою свого телефона в джинсах та в чорній кофтинці з дуже милою деталлю - вишитими біля коміру іменами її дітей, Арчі та Лілі.

Як пише Page Six, коштує такий світшот від Club Chainstitch, із написом за побажанням замовника, 73 долари.

У Меган є кофтинка з іменами сина і донечки

Меган розказала підписникам історію однієї 15-річної дівчини, чий дім згорів. Її мама розказала герцогині, що перше, що кинулася шукати донька, коли повернулася на згарище, була футболка з концерту Біллі Айліш. Дівчина сподівалася, що та вціліла всередині сушарки, але це виявилося не так.

"Тож я сказала: "Я не знайома з Біллі Айліш, але я поміркую, як дістати тобі цю футболку". Я подумала про всіх, кого я знаю, і записала голосове повідомлення: "Будь ласка, хтось може передати це голосове Біллі Айліш? У мене таке прохання..."", - пригадала Меган.

Маркл записала емоційний рилз

Її план спрацював. Розвернувши камеру, Маркл показала глядачам численні пакунки з підписаним мерчем Айліш, які до неї приїхали і які вона передасть тій дівчині.

"Величезне спасибі тобі, Біллі Айліш. Це дуже багато для неї означатиме", - запевнила герцогиня.

Герцогиня страшенно рада за юну фанатку Айліш

Здійснити все це Меган допомогли, зокрема, фронтмен Maroon 5 Адам Левін та його дружина Бiаті Прінслу. Їм вона теж подякувала.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі оберігають від уваги широкого загалу своїх дітей, 5 -річного Арчі і 3-річну Лілібет. Навіть для різдвяної листівки було обрано фото, де діти спинами до камери. А нещодавно в мережі завірусився портрет маленьких принца та принцеси, намальований ШІ.