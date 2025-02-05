Меган Маркл у світшоті з милою деталлю показалася в емоційному Insta-відео
Герцогиня Сассекська Меган Маркл відклала вихід лайфстайл-серіалу про себе через масштабні пожежі, які охопили Лос-Анджелес у січні. Але у Instagram, який вона віднедавна знову почала вести, дружина принца Гаррі виклала нове відео.
43-річна Меган постала перед камерою свого телефона в джинсах та в чорній кофтинці з дуже милою деталлю - вишитими біля коміру іменами її дітей, Арчі та Лілі.
Як пише Page Six, коштує такий світшот від Club Chainstitch, із написом за побажанням замовника, 73 долари.
Меган розказала підписникам історію однієї 15-річної дівчини, чий дім згорів. Її мама розказала герцогині, що перше, що кинулася шукати донька, коли повернулася на згарище, була футболка з концерту Біллі Айліш. Дівчина сподівалася, що та вціліла всередині сушарки, але це виявилося не так.
"Тож я сказала: "Я не знайома з Біллі Айліш, але я поміркую, як дістати тобі цю футболку". Я подумала про всіх, кого я знаю, і записала голосове повідомлення: "Будь ласка, хтось може передати це голосове Біллі Айліш? У мене таке прохання..."", - пригадала Меган.
Її план спрацював. Розвернувши камеру, Маркл показала глядачам численні пакунки з підписаним мерчем Айліш, які до неї приїхали і які вона передасть тій дівчині.
"Величезне спасибі тобі, Біллі Айліш. Це дуже багато для неї означатиме", - запевнила герцогиня.
Здійснити все це Меган допомогли, зокрема, фронтмен Maroon 5 Адам Левін та його дружина Бiаті Прінслу. Їм вона теж подякувала.
Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі оберігають від уваги широкого загалу своїх дітей, 5 -річного Арчі і 3-річну Лілібет. Навіть для різдвяної листівки було обрано фото, де діти спинами до камери. А нещодавно в мережі завірусився портрет маленьких принца та принцеси, намальований ШІ.
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