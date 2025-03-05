"Кумедно, що ви продовжуєте звати мене Маркл": дружина принца Гаррі оголосила своє нове прізвище

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Дружина британського принца Гаррі, Меган повідомила, що її прізвище тепер насправді не Маркл.

Як її правильно називати, герцогиня Сассекська пояснила в своєму лайфстайл-шоу, прем'єра якого відбулася 4-го березня, повідомляє US Magazine.

43-річна Меган у розмові з актрисою Мінді Калінг відреагувала на те, що остання назвала прізвище "Маркл".

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"Це так кумедно, що ви продовжуєте звати мене Маркл. Знаєте, тепер це Сассекс. Є діти, і я маю спільне прізвище з моїми дітьми", - зазначила Меган.

"Я гадки не мала, наскільки значущим це для мене було, але це дуже багато для мене означає, це - наше сімейне прізвище. Наша маленька родина зараз", - пояснила вона.





Поки незрозуміло, чи означає це, що Гаррі, Меган, 5-річний Арчі та 3-річна Лілібет змінили свої прізвища офіційно. Адже в свідоцтвах про народження дітей було зазначено "Маунтбеттен-Віндзор".

Як відомо, титул герцога Сассекського Єлизавета ІІ пожалувала онукові в 2018-му році, напередодні його одруження з колишньою зіркою серіалу "Форс-мажори". Діти Гаррі та Меган стали офіційно принцом та принцесою лише після того, як їхній дід Чарльз ІІІ зійшов на трон. Але на його коронацію не приїхали ні вони, ні невістка.