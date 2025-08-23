Серфер Гаррі: Меган Маркл показала, як чоловік вправно підкорює хвилі
Дружина принца Гаррі, колишня акторка Меган Маркл похвалилася його вмінням триматися на хвилі.
У своєму Instagram Меган показала, як Гаррі займається серфінгом.
На кадрах видно, як принц спіймав кілька яскраво-блакитних каліфорнійських хвиль, майстерно долаючи їх на дошці для серфінгу. Також на відео видно, як Гаррі в якись момент пригинається, аби проплисти під хвилею, що звивалася над ним.
"Ми перериваємо нашу звичайну програму, щоб повідомити вам важливу інформацію", - написала Меган, додавши до повідомлення емодзі лиса, ймовірно посилаючись на кокетливе прізвисько свого чоловіка.
Нагадаємо, раніше Меган Маркл показувала, як зустріла своє 44-річчя та подякувала принцу Гаррі.
Також Меган якось показалася в обіймах принца та пригадала їхнє друге побачення.
