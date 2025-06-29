Меган Маркл посвітила ніжками у пляжному луці коло океану. Фото

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася з шанувальниками новим літнім фото.

Меган показала кадр, на якому тішиться теплом на березі океану.

"Відчуття вихідних", - підписала світлину Маркл.

Для прогулянки на пляжі вона одягнула сорочку оверсайз кремового кольору, білі короткі шорти та босоніжки від бренду Aquazzura бежевого кольору.

Свій аутфіт для відпочинку герцогиня доповнила капелюхом від Cuyana за 148 доларів, сонцезахисними окулярами Celin, які вартують близько 500 доларів та прикрасами: годинником та браслетом від Cartier й каблучкою.

Меган потішилася літнім теплом на пляжі

Нагадаємо, нещодавно інсайдери розповіли, чому принц Гаррі дозволив дружині публікувати архівні фото їхніх дітей, на яких видно обличчя малюків. За словами джерел, Гаррі намагається показати батьку, королю Чарльзу ІІІ, що він втрачає, відмовляючись спілкуватися з онуками.

Крім того, Меган почала частіше показувати те, як вони з Гаррі проводять час зі своїми дітками. Наприклад, вона публікувала фото святкування 4-річчя дочки Лілібет у Діснейленді.