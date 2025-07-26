"Перетворилися з галасу на фоновий шум": інсайдер пояснив, чому Netflix закінчує угоду з принцом Гаррі та Меган Маркл та як це на них вплине

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Після своєї відмови від виконання королівських обов'язків та переїзду до США у 2020-му році принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підписали ексклюзивну угоду зі стримінговою платформою Netflix на 100 мільйонів доларів. Проте компанія вирішила не продовжувати договір з подружжям.

Як зазначив інсайдер для видання Daily Mail, причиною цього стало вино й втрата інтересу до Меган та Гаррі.

Джерело зазначило, що люди просто втомилися від парочки.

"Ніхто в Голлівуді більше їх не цінує і не хоче бути поруч з ними, особливо з Меган. Людям вони набридли. Інтересу просто немає, вони перетворилися з галасу на фоновий шум", - йдеться у статті.

Меган та Гаррі вже не цікаві людям, стверджує інсайдер Фото з Instagram Меган Маркл

Разом із тим, проєкти Меган та Гаррі показували погані результати. До прикладу, шоу про життя герцогині Сассекської "З любов'ю, Меган" з початку 2025 року не змогло потрапити навіть у топ-300 програм на стримінговій платформі. Тож його більше не зніматимуть. А шоу про любов Гаррі до спорту "Polo" переглянуло лише 500 тисяч людей.

"Цвяхом у труну" контракту з подружжям стало те, що Меган взялася продавати вино й провалилася. Netflix, який був її бізнес-партнером бренду As Ever не побачив шалених продажів та вигоди.

"Вино не продається. Великого попиту взагалі немає", - пояснив інсайдер.

Вино, яке Меган збиралася продавати серед шанувальників, насправді продавалося лише маленькими партіями Скріншот з Netflix

Крім того, питання викликало й те, як пасивно Меган просувала себе в соцмережах. Спочатку вона активно постила сімейні та особисті фото, а потім раптово пропала.

"Меган не публікувала нічого у власних соцмережах майже місяць. Проблема в тому, що немає послідовності, і людям вони набридають. Багато зірок замовкають і на задньому плані будують свій бренд і цінність, але складається враження, що Гаррі та Меган ще більше збиваються зі шляху", - пояснило джерело.

Втрата такої угоди може серйозно вдарити по Меган та Гаррі, зазначається у виданні.

"Закінчення угоди з Netflix матиме на них великий вплив, оскільки у них закінчуються варіанти того, хто з ними працюватиме та звідки отримуватимуть прибуток у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Шоу Меган не отримало очікуваних рейтингів Скріншот з Netflix

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю принц Гаррі скаржився на те, що після відмови від королівських обов'язків його життя "знецінилося за ніч".

До речі, після того, як Меган "оживила" свої соцмережі, подейкували, що вона налаштована посунути з п'єдесталу голлівудську акторку Гвінет Пелтроу, яка має першість у веденні лайфстайл блогу.

Насправді Меган Маркл займалася багатьма сферами діяльності: опікувалася благодійним фондом (його справи йшли не дуже), знімалася у рекламі та навіть планувала йти у політику.