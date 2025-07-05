Ніжність та кекси: Меган Маркл показалася в обіймах принца Гаррі та згадала їхнє друге побачення

Юлія Леськова - 5 липня, 11:48
Меган Маркл та принц Гаррі на концерті
Фото з Instagram Меган Маркл

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка з родиною мешкає у США, похвалилася святкуванням річниці другого побачення з чоловіком та Дня незалежності. 

У своєму Instagram Меган показала солодкий сюрприз від Гаррі. 

Меган опублікувала фото капкейків, які купив Гаррі, та усміхнене селфі з ним. 


"Наше друге побачення було 4 липня 2016 року і Гаррі приніс мені кекси на святкування. Тепер, через всі ці роки, двоє наших дітей теж у цих традиціях. З Днем незалежності! Нехай ваш день буде таким же солодким, як ці кекси", - написала Маркл. 

Меган Маркл показала фото зі святкування Дня незалежності США

Меган похвалилася кексами, які приніс додому принц Гаррі

Принц Гаррі обіймає дружину

Меган замилувала селфі з коханим чоловіком

Меган Макрл показала солодкий подарунок від Гаррі
Фото з Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від виконання королівських обов'язків та переїхали до США у 2020-му році. 

До слова, після цього уряд Британії відмовився надавати державну охорону герцогу та герцогині Сассекським, коли ті приїздитимуть. Таке обмеження викликало обурення у принца Гаррі, тож він навіть судився з урядом свого батька, короля Чарльза ІІІ. 

Проте суд прийняв рішення на користь британського уряду, а Гаррі потім заявляв, що без державної охорони не наважиться везти до рідної країни своїх дітей та дружину. 

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