Контрастні смужки та ніжний квітковий принт: Меган Маркл у своєму телешоу вигуляла ефектні літні плаття

Колишня акторка, герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка цьогоріч стала ще й героїнею лайфстайл-серіалу від Netflix, готується й далі вражати глядачів новими вишуканими рецептами.

Трейлер другого сезону з'явився в її Instagram.

Не можна не звернути увагу й на вбрання, в яких 44-річна дружина принца Гаррі пурхає по кухні. У мережі знавці вже розпізнали три сукні: білу в темну смужку від Carolina Herrera та білу в конвалії, яка, до речі, коштує близько 2500 доларів, а ще чомну в білу смужку від Veronica Beard.

У новому сезоні серіалу буде багато рецептів від Меган, а ще парад стильних аутфітів

Герцогиня готує їсти в вишуканих сукнях

А от справжньої кухні Маркл глядачі не побачать: для зйомок орендували дім по сусідству з їхнім із принцом Гаррі маєтком

Як відомо, в першому сезону шоу "З любов'ю, Меган" Маркл дала, зокрема, рецепт солі для ванни. Послідувавши йому, одна з глядачок отримала опіки та погрожувала герцогині судом.

Нагадаємо, просуваючи свій лайфстайл-бренд, Меган час від часу ділиться в мережі фото їхніх із Гаррі дітей, 6-річного Арчі та 4-річної Лілі. Подейкують, принц цьому не надто радий.