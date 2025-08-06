"Прекрасні 24 години": Меган Маркл показала, як зустріла 44-річчя, та подякувала принцу Гаррі

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл, якій 4 серпня виповнилося 44 роки, показала моменти свого святкування.

В Instagram герцогиня опублікувала знімок, зроблений у ресторані в Беверлі-Хіллз. Коханій британського принца підготувала милий тортик з гібіскусами та відповідними свічками.

"Задуваю свічки за ці прекрасні 24 години і дякую своєму чоловікові, друзям і родині за те, що зробили це таким особливим. Тим із вас, кого я не знаю, але хто щодня посилає любов, — велике дякую. Будь ласка, знайте, що я це відчуваю та ціную", — написала вона.

Маркл поділилася щасливим моментом свого 44-річчя Фото Instagram

Як відомо, Меган і Гаррі виховують двох діток: 6-річного сина Арчі та 4-річну доньку Лілібет. Сассекська інколи показує ніжні фото з малюками і ділиться їхніми спільними розвагами, що, за чутками, не подобається принцу.

А навесні подружжя святкувало річницю весілля. З цієї нагоди вони показували архівні спогади свого шлюбу. До речі, нещодавно ми розповіли, чому Netflix вирішив закінчити угоду з Гаррі й Маркл.