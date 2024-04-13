Меган Маркл у дизайнерській сукні повболівала за принца Гаррі на матчі з поло й нагородила цілунком. Фото

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відвідали благодійний турнір з поло у Флориді та поцілувалися на публіці.

Про це пише видання People.

Зазначається, що 41-річна Меган поцілувала 39-річного Гаррі, коли вручала йому кубок за перемогу його команди.

"Вони були дуже закохані. Меган виглядала щасливою", - йдеться у повідомленні.

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Користувачі соцмереж вже жартують з британських таблоїдів, які писали, що Гаррі жалкує, що втратив Кейт Міддлтон як друга через Меган Скріншот з Х

До того ж, коли пара тільки приїхала на турнір, то трималася за руки та майже не відходили одне від одного.

До слова, Меган Маркл знову підкорила публіку своїм елегантним образом. Вона була одягнена у сукню кольору слонової кістки від Heidi Merrick за 812 доларів та у світлих шкіряних туфлях від Aquazzura за 695 доларів.

Образ дружина Гаррі доповнила сумочкою Valentino, сонцезахисними окулярами Heidi Merrick (215 доларів) та прикрасами, а саме: золотим годинником від Cartier за 6300 доларів, діамантовим браслетом Ariel Gordon Maffei за 5500, вінтажними сережками бренду Chanel.

Скріншот допису

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали про те, що принц Вільям та Кейт Міддлтон зробили крок до примирення з Гаррі та Меган.

Як відомо, якось Меган Маркл розповідала, що отримала багато хейту, коли була вагітна.