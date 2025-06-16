Меган Маркл замилувала досі небаченими кадрами з принцом Гаррі та їхніми дітьми
Герцогиня Сассекська Меган Маркл у Instagram поділилася відео, в якому зібрала милі момени з сімейного архіву: як її чоловік, принц Гаррі тримає на руках немовля, як бавиться з сином Арчі і донькою Лілібет, вчить кататися на велосипеді тощо.
"Найкращий. З Днем батька, наш улюблений хлопець", - привітала вона коханого.
Нагадаємо, свій блог Меган символічно відродила в перший день 2025-го року. Проте Гаррі буцімто не в захваті від того, що дружина показує дітей широкому загалові, хай і приховуючи личка хлопчика та дівчинки.
Як відомо, зі своїм батьком, Томасом Марклом герцогиня не спілкується вже декілька років, так само, як і зі старшим братом та сестрою. Подейкують, королю Чарльзу теж не дуже вдається підтримувати стосунки зі своїми американськими онуками.
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