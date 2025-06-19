Інсайдер розкрив неочевидну і сумну причину, чому принц Гаррі дав Меган добро на публікацію фото дітей в мережі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка знову веде Instagram, дедалі частіше постить фото та відео з їхніми з принцом Гаррі дітьми, Арчі та Лілібет. І якщо на свіжіших кадрах вона старається не світити їхні личка, то архівними, де вони ще зовсім маленькі, ділиться цілком відкрито.
Інсайдер пояснив, чому 40-річний Гаррі, який раніше так завзято боронив приватність своєї сім'ї, змінив свою думку і тепер схвалює публікацію дружиною такого контенту.
Про це повідомляє Daily Mail.
На думку співрозмовника газети, принц сподівається, що фото Арчі й Лілі побачить їхній дід, король Чарльз.
"Серце Гаррі геть розбите. Його тато відмовляється бачити його або дітей - навіть по Zoom... Це остання надія", - зазначив він.
"Він відчайдушно сподівається, що король може побачити фото Арчі або Лілі і зрозуміти, що він втрачає", - додало джерело.
Зі слів інсайдера, численні спроби Гаррі налагодити стосунки з батьком не мали успіху.
"Він пробував усе - дзвінки, листи... Але ніщо не спрацювало. Це його спосіб сказати: "Дивися, що ти втрачаєш", - заявив він.
Нагадаємо, ходили чутки, що, навпаки, це Гаррі та Меган не дають Чарльзу спілкуватися з онуками, використовуючи це як інструмент тиску на короля. У житті 6-річного Арчі та 4-річної Лілі присутня лише одна бабуся, мама Меган Дорія. Дід по матері, Томас Маркл не бачив їх жодного разу.
Як відомо, принц Гаррі неодноразово заявляв, що бажає примиритися зі своїми родичами, зокрема з батьком, який хворіє на рак. Але подейкують, шанси на це вже вельми невеликі.
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