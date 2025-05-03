"За одну ніч моє життя знецінилося": принц Гаррі після програшу уряду Британії щодо охорони зробив сенсаційну заяву - палац відреагував

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Принц Гаррі днями програв уряду Британії в апеляційному суді щодо обмеження його безпеки після того, як він відмовився від королівських обов'язків у 2020-му році.

Після програшу принц поспілкувався з журналістами видання BBC News, де зізнався, що хотів примиритися зі своєю родиною.

"Я б дуже хотів помиритися з родиною. Але немає сенсу продовжувати боротьбу", - сказав Гаррі.

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За його словами, він дуже переживає за свого батька, короля Чарльза ІІІ, у якого минулого року виявили рак.

"Життя дорогоцінне. Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові. Він не розмовляє зі мною через ці питання безпеки, але було б добре помиритися", - додав принц.

Герцог Сассекський заявив, що вирішити цю справу можна було б через Чарльза.

"У руках мого батька багато можливостей і контролю. Зрештою, цю справу можна вирішити через нього. Необов'язково втрутившись, а просто відступивши, дозволити експертам робити те, що треба", - зазначив він.

До речі, в бік Гаррі летіли звинувачення після його візиту в Україну. Адже він вирушив до країни, у якій триває повномасштабна війна, а сам - судився з урядом, заявляючи, що йому потрібна охорона, без якої йому небезпечно у Британії Фото Getty Images

Гаррі також зізнався, що турбується не про себе, а про дітей та дружину Меган Маркл, адже без захисту їм вкрай небезпечно повертатися до Великої Британії. За його словами, позбавлення його охорони - це був спосіб королівської родини залишити принца і його родину у палаці.

"В основі цього лежить сімейний конфлікт. І мені дуже, дуже сумно, що ми сидимо тут, п'ять років потому, де було прийняте рішення - найімовірніше, я знаю - щоб залишити нас під цим дахом. Але потім вони зрозуміли, що це не спрацює. Вони усвідомили, що я і моя дружина, мої діти щасливіші за межами цього палацу. Будь ласка, подивіться на факти", - сказав Гаррі.

Принц також попередив, що якщо з ним чи його родиною щось трапиться, всі будуть знати, на кому лежить відповідальність.

"Подивіться на ризики, на загрозу, на наслідки, якщо щось станеться зі мною, моєю дружиною чи онуками мого батька. Якщо щось станеться з ними, подивіться, на кому лежатиме відповідальність. Незалежно від того, чи розуміємося ми, чи ні - є багато чого, з чим ми розуміємося і є багато з чим ні. Але якщо не враховувати це, де ж обов'язок піклуватися? Бо, як я вже казав, життя цінне. Цілком очевидно, що з 2020-го року мені не дозволено обіймати офіційну посаду, оскільки я вирішив покинути палац. Тоді за одну ніч моє життя знецінилося з найвищого балу до найнижчого", - додав він.

Гаррі також заявив, що не хоче повторення історії його матері, принцеси Діани, яка після розлучення з Чарльзом залишилася без поліцейської охорони. У 1997 році вона загинула в автокатастрофі, коли її переслідували папараці. На той час Діану захищала лише приватна охорона.

"Я не хочу, щоб історія повторювалася. Думаю, що багато людей теж цього не хоче. Але під час процесу розкрилася інформація, що деякі люди хочуть повторення історії, що дуже похмуро", - зізнався герцог.

Гаррі занепокоєний безпекою своєї родини Фото Getty Images

"Все це походить від тих самих установ, які полювали на мою матір, які відкрито виступали за скасування нашої безпеки та які продовжують розпалювати ненависть до мене, моєї дружини і навіть наших дітей, водночас захищаючи ту саму владу, яку вони повинні притягувати до відповідальності", - наголосив Гаррі.

Також герцог Сассекський додав, що не уявляє повернення своїх дітей - 5-річного Арчі та 3-річної Лілібет - до Британії.

"Я не уявляю світу, в якому я б зараз повертав свою дружину та дітей до Великої Британії", - підсумував він.

Після такого сенсаційного інтерв'ю Букінгемський палац опублікував офіційну заяву.

"Усі ці питання неодноразово та ретельно розглядалися судами, і кожного разу було зроблено однаковий висновок", - сказав речник палацу.

Суддя Джеффрі Вос, який відхилив апеляцію Гаррі, стверджує, що рішення було розумним.

"За межами Великої Британії він був поза цією когортою, але у Великій Британії його безпека вважалася належною залежно від обставин. На мою думку, неможливо сказати, що це міркування було нелогічним або недоречним. Насправді воно здавалося розумним", - сказав Вос.

Він також додав, що навіть, якби провели аналіз ризиків - це б на справу не вплинуло.

"Він (Гаррі) не мав би жодної інформації про критичні особливості зміни ситуації, а саме про необхідність захисної безпеки під час майбутніх невизначених візитів та схильність уряду до ризику", - підсумував суддя.

Як відомо, вперше принц Гаррі подав до суду на уряд Британії через відмову надавати охорону його родині під час візитів до країни взимку 2022-го року. У лютому 2024-го суд відхилив клопотання принца з правом на апеляцію.

Також у ЗМІ стверджували, що саме через цю справу король Чарльз ІІІ не може помиритися зі своїм молодшим сином, адже переймався, що буде втягнений у судові справи. Експерти називали це "невдалою ситуацією".