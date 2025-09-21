Маркл у коштовних прикрасах та сукні з голою спиною засвітилася з принцом Гаррі на сцені концерту Костнера. Фото

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл завітали на благодійний івент, який організував актор Кевін Костнер у Санта-Барбарі, аби зібрати кошти на необхідне обладнання та програми психічного оздоровлення для служб швидкого реагування.

На концерт Меган прийшла у темно-синій сукні на ґудзиках з відкритою спинкою від бренду Carolina Herrera. Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на підборах від Ralph Lauren та численними золотими прикрасами, зокрема браслетом та годинником Cartier.

Меган Маркл та принц Гаррі показалися на сцені благодійного концерту Фото Getty Images

До слова, це перший публічний вихід подружжя після того, як принц Гаррі провів зустріч зі своїм батьком, королем Чарльзом ІІІ віч-на-віч у Лондоні минулого тижня.

Гаррі та Меган ненадовго разом вийшли на сцену, де принц мав вручити нагороду рятувальнику. Вона обійняла чоловіка на публіці та спустилася у зал до інших глядачів.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ припустили, що принц Гаррі та Меган Маркл розглядають повернення до Великої Британії.

Як відомо, принц Гаррі у вересні відвідав українську столицю. Проводжаючи його додому, український кухар Євген Клопотенко подарував йому заправку для борщу та наготував українських страв у дорогу.