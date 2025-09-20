"Казав, які хороші тут школи": ЗМІ запідозрили, що принц Гаррі хоче повернутися із сім'єю до Британії

Фото Getty Images

Принц Гаррі, який ще у травні цього року заявляв, що не уявляє повернення його родини до Британії, схоже, натякнув на переїзд у рідну країну.

Про це пише видання Page Six.

Минулого тижня Гаррі побував у Лондоні, де поспілкувався зі співачкою Джосс Стоун на церемонії WellChild Awards. Він натякнув, що зацікавлений у тому, аби переїхати з Меган та дітьми назад до Британії.

За словами зірки, він розпитував про те, як вона з родиною облаштовується після переїзду з США назад до Британії.

"Він казав про те, як чудові тут школи і як важлива для дітей громада. Було приємно поділитися з ним цією думкою, тому що саме це спонукало нас повернутися", - сказала Джосс.

Схоже, Гаррі зацікавлений, аби діти росли на його Батьківщині Фото Gety Images

Стоун зазначила, що під час розмови принц був "дуже зацікавленим" переїздом.

"Він також запитав, як ми облаштовуємося. Він, як завжди, дуже привітний та простий. Можливо, Гаррі теж повернеться. Це було б чудово", - додала співачка.

Нагадаємо, сумніви щодо повернення у Британію Гаррі висловив після того, як програв суд уряду Британії, який позбавив його родину державної охорони після того, як вони з Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків у 2022-му році.

Крім того, Гаррі неодноразово заявляв, що хотів би помиритися зі своєю родиною проте, за даними інсайдерів, навряд чи таке примирення можливе, адже у королівської родини немає довіри до Гаррі.