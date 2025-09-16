Меган Маркл на 41-річчя принца Гаррі пригадала його військове минуле і показала фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у мережі привітала свого чоловіка, принца Гаррі з днем народження. 15 вересня йому виповнився 41 рік.

В Instagram Меган опублікувала архівне фото коханого за часів його військової служби в лавах збройних сил Великобританії, на якому він постав у своїй формі пілота.

"О, привіт, імениннику", — підписала вона публікацію.

Маркл згадала часи, коли ще не зустрічалася з принцом, а він був пілотом військового вертольота "Apache". Закордонні ЗМІ вважають, що цьому фото близько 10 років Фото instagram

До речі, у серпні герцогиня святкувала своє 44-річчя у колі найрідніших. А у травні подружжя відзначило мідне весілля, показавши особливі сімейні фото. Нагадаємо, принц та його обраниця виховують двох спадкоємців: 6-річного сина Арчі та 4-річну доньку Лілібет, яких інколи показують на милих світлинах.

До речі, днями принц Гаррі приїжджав з візитом до Києва і зустрівся з Євгеном Клопотенком та Катею Сільченко.