Гаррі на атракціоні, вушка Мікі-Мауса та двоярусний торт: Меган Маркл показала святкування 4-річчя доньки у Діснейленді

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл похвалилася святкуванням 4-річчя їхньої доньки Лілібет у Діснейленді. У своєму Instagram герцогиня Сассекська показала родинні розваги на атракціонах.

Меган та Гаррі познайомили дітей з принцесою Ельзою (героїнею мультика "Крижане серце"), покаталися на атракціонах та поласували фаст-фудом.

До речі, показала Маркл і двоярусний торт з персонажами Дісней для донечки.

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"Дякую, що подарували нашій родині два дні щирої радості", - написала Меган.

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Скріншот з Instagram Меган Маркл

Як відомо, днями Меган Маркл проказала свою донечку, коли та була немовлям на руках у Гаррі, а також показала відео з танцями у пологовому.

До речі, інсайдери кажуть, що Гаррі подумує над зміною прізвищ для своїх дітей.