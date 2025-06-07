Гаррі на атракціоні, вушка Мікі-Мауса та двоярусний торт: Меган Маркл показала святкування 4-річчя доньки у Діснейленді
Дружина принца Гаррі, Меган Маркл похвалилася святкуванням 4-річчя їхньої доньки Лілібет у Діснейленді. У своєму Instagram герцогиня Сассекська показала родинні розваги на атракціонах.
Меган та Гаррі познайомили дітей з принцесою Ельзою (героїнею мультика "Крижане серце"), покаталися на атракціонах та поласували фаст-фудом.
До речі, показала Маркл і двоярусний торт з персонажами Дісней для донечки.
"Дякую, що подарували нашій родині два дні щирої радості", - написала Меган.
Як відомо, днями Меган Маркл проказала свою донечку, коли та була немовлям на руках у Гаррі, а також показала відео з танцями у пологовому.
До речі, інсайдери кажуть, що Гаррі подумує над зміною прізвищ для своїх дітей.
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