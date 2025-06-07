Гаррі на атракціоні, вушка Мікі-Мауса та двоярусний торт: Меган Маркл показала святкування 4-річчя доньки у Діснейленді

Юлія Леськова - 7 червня, 10:08
Меган Маркл позує для фото
Фото Adam Amengual

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл похвалилася святкуванням 4-річчя їхньої доньки Лілібет у Діснейленді. У своєму Instagram герцогиня Сассекська показала родинні розваги на атракціонах. 

Меган та Гаррі познайомили дітей з принцесою Ельзою (героїнею мультика "Крижане серце"), покаталися на атракціонах та поласували фаст-фудом. 

До речі, показала Маркл і двоярусний торт з персонажами Дісней для донечки. 


"Дякую, що подарували нашій родині два дні щирої радості", - написала Меган. 

Меган Маркл та принц Гаррі у Діснейленді

Батьки чекають, поки Лілібет наговориться з казковою принцесою

Меган Маркл та принц Гаррі з сином
Меган та Гаррі знайшли цікаві заняття й для 6-річного Арчі
Принц Гаррі зі своєю донькою Лілібет

Меган замилувала світлиною Гаррі з донечкою на атракціоні

Принц Гаррі з дружиною і дітьми у Діснейленді

Родина принца Гаррі у вушках Мікі-Мауса

Принц Гаррі та Меган Маркл на фото з дітьми
Скріншот з Instagram Меган Маркл

Як відомо, днями Меган Маркл проказала свою донечку, коли та була немовлям на руках у Гаррі, а також показала відео з танцями у пологовому. 

До речі, інсайдери кажуть, що Гаррі подумує над зміною прізвищ для своїх дітей. 

Читайте також:

"Королю не потрібен син-скиглій": інсайдери вважають, що стосунки принца Гаррі з королівською ріднею вже не відновити

Меган Маркл з нагоди 7-ї річниці шлюбу з принцом Гаррі розчулила досі небаченими фото з сімейного архіву

"4 роки тому прийшла в наші життя": Меган Маркл поділилася рідкісними фото їхньої з Гаррі доньки

Меган Маркл
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів