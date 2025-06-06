Проблема з паспортами дітей: інсайдери назвали причину, чому принц Гаррі замислився про зміну прізвища

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Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що британський принц Гаррі серйозно замислився про зміну прізвища на материне, Спенсер. Він буцімто навіть радився щодо цього зі своїм рідним дядьком, братом принцеси Діани, Чарльзом Спенсером.

Як пояснили джерела The Guardian, на такі думки Гаррі наштовхнула проблема з отриманням нових паспортів їхніх із Меган Маркл дітей, Арчі та Лілібет. Принца розлютила затримка цього процесу: замість стандартних трьох тижнів він тривав майже 6 місяців.

Те, що запізнення справді мало місце, підтвердив і інсайдер People. У публікації про це газета навіть вжила слово "блокування", якого, з боку Чарльза ІІІ, буцімто злякався Гаррі.

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Обізнане в юриспруденції джерело припустило, що затягування чиновниками оформлення паспортів було пов'язане з зазначенням у документах титулів Їхніх Королівських Високостей (HRH).

Арчі Гаррісон та Лілібет Діана отримати титули принца та принцеси, щойно їхній рідний дід Чарльз обійняв посаду короля Фото Getty Images

"Король не хотів, щоби Арчі та Лілі носили титули, особливо HRH, і видані британські паспортистали би першим та, мабуть, єдиним офіційним їхнім підтвердженням", - зазначив співрозмовник видання.

Одначе Букінгемський палац, зі свого боку, категорично заперечив будь-яке втручання в цю справу короля або якихось високопосадовців.

Також Гаррі та Меган вирішили зробити прізвище Сассекс своїм спільним сімейним прізвищем, зокрема офіційно дати його дітям. Опір такій зміні з боку корони буцімто й змусив принца замислитися про варіант прізвища Спенсер.

"Сповнений щирого гніву, він звернувся до свого дядька: "Моя родинна повинна мати одне прізвище, а нам не дають цього зробити, бо діти офіційно є HRH, тож у крайньому випадку, якщо дійде до конфлікту і дітям не дозволять називатися Сассекс, можна тоді нам взяти за прізвище Спенсер?"", - переповів інформатор.

Титул герцогів Сассекських покійна Єлизавета ІІ пожалувала онукові та його обраниці з нагоди їхнього одруження. І хоча до свого герцогства пара відтоді заїжджала лише раз, бажає використовувати його назву як прізвище Фото Getty Images

Зазначається, що дитячі паспорти зрештою були видані після того, як адвокати герцога та герцогині Сассекських звернулися до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, пригрозивши подати офіційний запит на доступ до персональних даних для з'ясування внутрішніх рішень відомства стосовно причин затримки.

Речник принца Гаррі на запит журналістів відповів, що особисті питання, пов'язані з дітьми герцога та герцогині, не коментуватимуться.

Як стало відомо ЗМІ, в попередніх паспортах 6-річного Арчі Гаррісона - британському та американському - хлопчик був записаний як Маунтбеттен-Віндзор. Нагадаємо, під цим самим прізвищем самі Гаррі та Меган офіційно представили світові й свою доньку Лілібет Діану, яка народилася в 2021-му.

Нагадаємо, в Великій Британії вже кілька століть існує закон, згідно з яким чинний монарх має право юридичної опіки над неповнолітніми представниками королівської родини.