Меган Маркл у елегантній трійці за понад $3 тисячі почаювала на подкасті

Дружина британського принца Гаррі, колишня акторка Меган Маркл стала гостею подкасту британської підприємиці Емми Грід. Жінки побалакали про лайфстайл-бренд герцогині Сассекської As Ever, її цілі на майбутнє тощо.

На подкаст 43-річна Меган прийшла в костюмі-трійці темно-синього кольору від Ralph Lauren. Коштує такий 3870 доларів.

Меган Маркл полюбляє костюми від цього бренду

Герцогиня Сассекська завітала на подкаст

Гостю почастували чаєм Скрін із Instagram Грід

Нагадаємо, подейкують, що насправді Маркл не завжди купує свої дорогезні вбрання, а просто позичає їх у брендів. А ще ходять чутки, що жінка була дуже розчарована, коли взнала, що її чоловік, хоч і є членом королівської родини, зовсім не такий багатий, як вона вважала. Сам Гаррі відверто визнавав, що якби не спадок, який лишила йому принцеса Діана, після "Мегзіта" йому було би дуже скрутно.