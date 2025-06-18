Меган Маркл у елегантній трійці за понад $3 тисячі почаювала на подкасті
Дружина британського принца Гаррі, колишня акторка Меган Маркл стала гостею подкасту британської підприємиці Емми Грід. Жінки побалакали про лайфстайл-бренд герцогині Сассекської As Ever, її цілі на майбутнє тощо.
На подкаст 43-річна Меган прийшла в костюмі-трійці темно-синього кольору від Ralph Lauren. Коштує такий 3870 доларів.
Нагадаємо, подейкують, що насправді Маркл не завжди купує свої дорогезні вбрання, а просто позичає їх у брендів. А ще ходять чутки, що жінка була дуже розчарована, коли взнала, що її чоловік, хоч і є членом королівської родини, зовсім не такий багатий, як вона вважала. Сам Гаррі відверто визнавав, що якби не спадок, який лишила йому принцеса Діана, після "Мегзіта" йому було би дуже скрутно.
"Бачу іскру в його очах": Меган Маркл про новий медовий місяць із принцом Гаррі та їхні ідилічні каліфорнійські будні
Меган Маркл у футболці й легких штанцях зазнімкувалася з собакою в садку та поїла торта у Пелтроу
"Не надто щасливий": експерт пояснив, якими останніми вчинками Меган Маркл невдоволений принц Гаррі
"Багато часу витрачаємо на те, щоби щось доводити": Меган Маркл прийшла на подкаст без мейкапу та в спортивках
Меган Маркл з нагоди 7-ї річниці шлюбу з принцом Гаррі розчулила досі небаченими фото з сімейного архіву