Знімав Бон Джові? Міллі Боббі Браун у купальнику похизувалася засмаглими формами. Фото
21-річна британська акторка та невістка легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові Міллі Боббі Браун потішила шанувальників гарячим контентом з відпочинку на пляжі.
Зірка серіалу "Дуже дивні справи" опублікувала у своєму Instagram світлини, на яких позує у купальнику на зав'язках, біло-блакитного кольору.
Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, у травні минулого року Міллі Боббі Браун вийшла заміж за сина легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові, Джейка.
До слова, деякі шанувальники зірки захейтили її за те, що вона має старший вигляд.
У відповідь на це Міллі звинуватила журналістів та прихильників у булінгу.
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