Знімав Бон Джові? Міллі Боббі Браун у купальнику похизувалася засмаглими формами. Фото

Юлія Леськова - 28 червня, 15:55
Міллі Боббі Браун робить селфі у дзеркало
Фото з Instagram Міллі Боббі Браун

21-річна британська акторка та невістка легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові Міллі Боббі Браун потішила шанувальників гарячим контентом з відпочинку на пляжі. 

Зірка серіалу "Дуже дивні справи" опублікувала у своєму Instagram світлини, на яких позує у купальнику на зав'язках, біло-блакитного кольору. 

Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. 


Міллі Боббі Браун попозувала у купальнику

Акторка наробила фото на тлі морських пейзажів

Міллі Боббі Браун показалася у купальнику
Фото з Instagram Міллі Боббі Браун
Міллі Боббі Браун на пляжі

Міллі поніжилася на сонечку у бікіні

Нагадаємо, у травні минулого року Міллі Боббі Браун вийшла заміж за сина легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові, Джейка. 

До слова, деякі шанувальники зірки захейтили її за те, що вона має старший вигляд. 

У відповідь на це Міллі звинуватила журналістів та прихильників у булінгу. 

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