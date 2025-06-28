Знімав Бон Джові? Міллі Боббі Браун у купальнику похизувалася засмаглими формами. Фото

Фото з Instagram Міллі Боббі Браун

21-річна британська акторка та невістка легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові Міллі Боббі Браун потішила шанувальників гарячим контентом з відпочинку на пляжі.

Зірка серіалу "Дуже дивні справи" опублікувала у своєму Instagram світлини, на яких позує у купальнику на зав'язках, біло-блакитного кольору.

Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Акторка наробила фото на тлі морських пейзажів

Фото з Instagram Міллі Боббі Браун

Міллі поніжилася на сонечку у бікіні

Нагадаємо, у травні минулого року Міллі Боббі Браун вийшла заміж за сина легендарного рок-музиканта Джона Бон Джові, Джейка.

До слова, деякі шанувальники зірки захейтили її за те, що вона має старший вигляд.

У відповідь на це Міллі звинуватила журналістів та прихильників у булінгу.