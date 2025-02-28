Міллі Боббі Браун у ніжній сріблястій сукні повторила культовий образ Гвінет Пелтроу 1998 року. Фото

Британська актриса Міллі Боббі Браун знову довела свою любов до моди 90-х, обравши для прем'єри фільму "Електрична держава" в Мадриді аутфіт, натхненний образом Гвінет Пелтроу.

21-річна зірка з’явилася на червоній доріжці у витонченій сріблястій сукні Giorgio Armani, яка повторює знаковий лук Гвінет з 1998 року, коли та відвідала прем'єру "Закоханого Шекспіра", пише The Sun.

Міллі Боббі постаралася в деталях відтворити образ і тому доповнила сукню темно-синьою оксамитовою накидкою. Новими фото акторка поділилася в Instagram.

Елегантний лук зірка завершила блискучими сережками і каблучками Фото з Instagram

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Прозорий матеріал відкривав погляду ноги акторки

Millie Bobby Brown looks gorgeous as she channels Gwyneth Paltrow in new photo. pic.twitter.com/emWbyPQ4TW — Pop Tingz (@ThePopTingz) February 28, 2025

Її вибір підкреслив витонченість і гламур тієї епохи, проте не всі шанувальники оцінили такий стиль. Деякі вважають, що через новий імідж "вона виглядає старшою", а блондинистий відтінок волосся та насичений макіяж "їй взагалі не личать".

Нагадаємо, минулого року Міллі вийшла заміж за 22-річного сина рок-музиканта Джона Бон Джові Джейка. Раніше цього місяці акторка попозувала у спокусливих образах для глянцю і розповіла про подружнє життя.