"Я відмовляюсь вибачатися": 21-річна Міллі Боббі Браун відповіла на шеймінг через свій "дорослий" вигляд

Британська акторка Міллі Боббі Браун вирішила не ігнорувати обговорень її зовнішності, які вирують у ЗМІ та соцмережах. 21-річна дівчина відповіла на шеймінг через її "надто дорослий" вигляд, записавши відео для Instagram.

Як пояснила Міллі Боббі, вона робить це, оскільки вважає, що це явище "більше, ніж просто вона", і зачіпає кожну молоду жінку, яку оцінює широкий загал.

"У цій індустрії я починала, коли мені було 10 років. Я виросла на очах у світу, і чомусь, здається, люди разом зі мною не виросли. Натомість вони поводяться так, ніби я маю лишитися застиглою в часі, ніюи маю досі виглядати так, як у першому сезоні "Дивних див". І тому, що я так не виглядаю, я тепер - мішень", - обурилася зірка.

Браун закидають зловживання мейкапом та підозрюють у використанні філерів

Навівши декілька прикладів заголовків про себе, про те, що вона буцімто "щось зробила з обличчям", що її "прийняли за чиюсь маму", Браун наголосила: це - не журналістика, а булінг.

"Той факт, що дорослі автори витрачають свій час на те, щоби препарувати моє обличчя, моє тіло, мій вибір, викликає тривогу. Той факт, що деякі з цих статтей написані жінками? Ще гірше", - зазначила вона.

Зі слів Браун, у той час, коли багато говориться про необхідність підтримувати та підбадьорювати молодих жінок, коли доходить до справи, то "простіше розірвати їх заради кліків".

"Розчарованим людям несила бачити, як дівчинка стає жінкою на її власних умовах, не на їхніх. Я відмовляюся вибачатися за те, що виросла. Я відмовляюся робити себе молодшою, щоби відповідати нереалістичним очікуванням людей, яким несила бачити, як дівчинка стає жінкою. Я не соромитимусь того, як виглядаю, як одягаюся та як себе презентую", - запевнила Міллі Боббі.

Міллі Боббі вважає, що суспільство не пробачає їй того, що вона більше не виглядає як Одинадцять із "Дивних див"

На думку акторки, це загальна тендінція в суспільстві: простіше розкритикувати, ніж зробити комплімент

"Чому перша реакція - це сказати щось жахливе, а не щось приємне? Якщо у вас із цим проблема, то мені цікаво, через що вам насправді настільки некомфортно? Давайте постараємося. Не лише заради мене, а заради кожної юної дівчини, яка заслуговує на те, щоби дорослішати без страху, що її рватимуть на шматки лише за те, що вона існує", - підсумувала вона.

Як відомо, Міллі Боббі Браун час від часу показується в соцмережах без макіяжу, зокрема не приховує свого обличчя під час висипань - за це підписники її дуже хвалять.

Нагадаємо, в віці 20 років акторка стала заміжньою жінкою, вийшовши за сина музиканта Джона Бон Джові.