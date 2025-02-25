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"Ніби його мати": 21-річна Боббі Браун із чоловіком попозувала на прем'єрі та ошелешила фанів своїм дорослим виглядом

Тамара Кудрявченко - 25 лютого, 11:45

21-річна британська актриса Міллі Боббі Браун здивувала дорослим виглядом на прем’єрі свого нового фільму "Електрична держава" в Лос-Анджелесі.

Дівчина з'явилася на парадному хіднику зі своїм 22-річним чоловіком Джейком Бонджові і викликала неоднозначну реакцію фанів.

Міллі Боббі Браун і Джейкоб Бонджові цілуються

Молоде подружжя не стримувало почуттів перед камерами

Фото Getty Images

Міллі для заходу обрала золотисту сукню, розшиту бісером, із структурованим силуетом та накидкою. Своє вбрання актриса доповнила високою зачіскою в стилі випускниці.


Боббі Браун охоче позувала фотографам, цілуючись з чоловіком та кривляючись на камери.

Міллі Боббі Браун з чоловіком

"Вона ніби його мати", - пишуть коментатори під фото

Фото Getty Images

Утім, образ молодої зірки справив не дуже позитивне враження, адже багато підписників у коментарях відзначили, що виглядає вона значно старшою за свій вік.

"Стривайте, я думав, що це жінка років 50", "вона виглядає набагато старше своїх років", "О ні… вона схожа на його матір. Що сталося???", - пишуть користувачі під фото пари.

Зірка Дивних див Міллі Боббі Браун

А скільки ви б дали актрисі на цих фото?

Фото Getty Images

Дехто навіть порівняв Міллі з Іванкою Трамп та актрисою Хізер Локлір.

До речі, це вже не вперше, коли акторка дивує своїм не надто юним обличчям. Раніше її підозрювали у використанні філлерів.

Нагадаємо, син Джона Бон Джові Джейк побрався з зіркою серіалу "Дивні дива" у жовтні минулого року. Пара зіграла помпезне весілля у Тоскані.

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