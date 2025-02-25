"Ніби його мати": 21-річна Боббі Браун із чоловіком попозувала на прем'єрі та ошелешила фанів своїм дорослим виглядом
21-річна британська актриса Міллі Боббі Браун здивувала дорослим виглядом на прем’єрі свого нового фільму "Електрична держава" в Лос-Анджелесі.
Дівчина з'явилася на парадному хіднику зі своїм 22-річним чоловіком Джейком Бонджові і викликала неоднозначну реакцію фанів.
Міллі для заходу обрала золотисту сукню, розшиту бісером, із структурованим силуетом та накидкою. Своє вбрання актриса доповнила високою зачіскою в стилі випускниці.
Боббі Браун охоче позувала фотографам, цілуючись з чоловіком та кривляючись на камери.
Утім, образ молодої зірки справив не дуже позитивне враження, адже багато підписників у коментарях відзначили, що виглядає вона значно старшою за свій вік.
"Стривайте, я думав, що це жінка років 50", "вона виглядає набагато старше своїх років", "О ні… вона схожа на його матір. Що сталося???", - пишуть користувачі під фото пари.
Дехто навіть порівняв Міллі з Іванкою Трамп та актрисою Хізер Локлір.
До речі, це вже не вперше, коли акторка дивує своїм не надто юним обличчям. Раніше її підозрювали у використанні філлерів.
Нагадаємо, син Джона Бон Джові Джейк побрався з зіркою серіалу "Дивні дива" у жовтні минулого року. Пара зіграла помпезне весілля у Тоскані.