Кацурін показав, як приготувати вдома американські макарони з сиром. Відео

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Блогер та ресторатор Міша Кацурін традиційно поділився рецептом смачної страви на вихідний. Цього разу у своєму Instagram він показав, як приготувати макарони з сиром, а точніше американські "мак енд чіз".

Для приготування цієї страви вам треба:

паста твердих сортів 500

вершки 1 склянка

борошно 1 ст.л.

цибуля шалот 1 шт

вершкове масло 1 ст.л.

паприка 1 ст.л.

сир чедер 150

сир пармезан 150

сир грюєр 150

моцарела тверда 150

слайси бекону 200

мед

молотий перець

сіль

За словами Кацуріна, це проста страва, яку можна приготувати за 45 хвилин

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Спочатку потрібно до напівготовності відварити пасту, а потім відставити її.

"Слайси бекону розклали на деко, полили медом, посипали перцем та поставили в духовку (на 180 градусів) карамелізуватись", - зазначив Кацурін.

Бекон потрібен для прикрашання страви. Його подрібнити та посипати ним страву на тарілці

Поки готується бекон, треба зайнятися сиром та соусом до страви.

"Тепер натремо весь сир на терку. Готуємо соус! На топленому вершковому маслі підсмажуємо цибулю шалот, додаємо борошно та теплі вершки, сир, сіль та паприку. Доводимо до однорідної консистенції", - зазначив Міша.

Скріншот з Instagram Міші Кацуріна

Після того, як приготувався соус, туди потрібно засипати макарони, перемішати і помістити у глибоку форму.

"Перекладаємо в глибоку форму, посипаємо залишком сиру й переміщаємо в духовку запікатися, поки не з'явиться зваблива скоринка", - додав він.

Нагаадаємо, раніше Міша Кацурін показував, як приготувати вдома соковиті пікантні крильця.

Також за рецептом від Кацуріна можна приготувати ніжний сніданок - сирники "Три молока".