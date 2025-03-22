Кацурін показав, як приготувати вдома американські макарони з сиром. Відео
Блогер та ресторатор Міша Кацурін традиційно поділився рецептом смачної страви на вихідний. Цього разу у своєму Instagram він показав, як приготувати макарони з сиром, а точніше американські "мак енд чіз".
Для приготування цієї страви вам треба:
- паста твердих сортів 500
- вершки 1 склянка
- борошно 1 ст.л.
- цибуля шалот 1 шт
- вершкове масло 1 ст.л.
- паприка 1 ст.л.
- сир чедер 150
- сир пармезан 150
- сир грюєр 150
- моцарела тверда 150
- слайси бекону 200
- мед
- молотий перець
- сіль
Спочатку потрібно до напівготовності відварити пасту, а потім відставити її.
"Слайси бекону розклали на деко, полили медом, посипали перцем та поставили в духовку (на 180 градусів) карамелізуватись", - зазначив Кацурін.
Поки готується бекон, треба зайнятися сиром та соусом до страви.
"Тепер натремо весь сир на терку. Готуємо соус! На топленому вершковому маслі підсмажуємо цибулю шалот, додаємо борошно та теплі вершки, сир, сіль та паприку. Доводимо до однорідної консистенції", - зазначив Міша.
Після того, як приготувався соус, туди потрібно засипати макарони, перемішати і помістити у глибоку форму.
"Перекладаємо в глибоку форму, посипаємо залишком сиру й переміщаємо в духовку запікатися, поки не з'явиться зваблива скоринка", - додав він.
Нагаадаємо, раніше Міша Кацурін показував, як приготувати вдома соковиті пікантні крильця.
Також за рецептом від Кацуріна можна приготувати ніжний сніданок - сирники "Три молока".