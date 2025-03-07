"Надєнька і сирійський хом'як Чурчхелла": Кацурін показав кумедні фото з дітьми і Дорофєєвою

Ресторатор та блогер Міша Кацурін наробив фото в оточенні близьких людей.

На знімках Кацурін показався зі своїми дітьми, сином Іваном і донькою Сашею та коханою, співачкою Надею Дорофєєвою.

Міша підійшов до створення контенту серйозно і описав кожне фото.

У січні Саші виповнилося 9

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Креативне фото Міша назвав: "з сином в екстерʼєрі"

Фото зроблено під час відпочинку подружжя в Буковелі

Дорофєєва із Чурчхелою (сирійським хом'яком, як пояснив ресторатор)

" З коханою і альпакою", - підписав фото Кацурін

Подружжя не лише живе, а й працює разом

А це креативний сніданок, який Надя якось готувала дітям свого коханого

Михайло зазнімкував своїх дівчат за читанням

Як відомо, Дорофєєва вже була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів протривав 7 років.

Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.

До речі, як видно з фото, з дітьми Кацуріна Надя перебуває у чудових стосунках і проводить чимало часу.