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"Надєнька і сирійський хом'як Чурчхелла": Кацурін показав кумедні фото з дітьми і Дорофєєвою

Марія Мельник - 7 березня, 11:15

Ресторатор та блогер Міша Кацурін наробив фото в оточенні близьких людей.

На знімках Кацурін показався зі своїми дітьми, сином Іваном і донькою Сашею та коханою, співачкою Надею Дорофєєвою.

Міша підійшов до створення контенту серйозно і описав кожне фото.

Кацурін з донькою Сашею

У січні Саші виповнилося 9


Кацурін з сином біля смітника

Креативне фото Міша назвав: "з сином в екстерʼєрі"

Кацурінз Дорофєєвою в Буковелі

Фото зроблено під час відпочинку подружжя в Буковелі

Дорофєєва і хомʼяк

Дорофєєва із Чурчхелою (сирійським хом'яком, як пояснив ресторатор)

Надя Дорофєєва за сніданком
"З коханою і альпакою", - підписав фото Кацурін
Подружжя не лише живе, а й працює разом

Подружжя не лише живе, а й працює разом

А це креативний сніданок, який Надя якось готувала дітям свого коханого

А це креативний сніданок, який Надя якось готувала дітям свого коханого

Дорофєєва з донькою Кацуріна
Михайло зазнімкував своїх дівчат за читанням

Як відомо, Дорофєєва вже була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів протривав 7 років.

Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.

До речі, як видно з фото, з дітьми Кацуріна Надя перебуває у чудових стосунках і проводить чимало часу.

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