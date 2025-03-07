"Надєнька і сирійський хом'як Чурчхелла": Кацурін показав кумедні фото з дітьми і Дорофєєвою
Ресторатор та блогер Міша Кацурін наробив фото в оточенні близьких людей.
На знімках Кацурін показався зі своїми дітьми, сином Іваном і донькою Сашею та коханою, співачкою Надею Дорофєєвою.
Міша підійшов до створення контенту серйозно і описав кожне фото.
Як відомо, Дорофєєва вже була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів протривав 7 років.
Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.
До речі, як видно з фото, з дітьми Кацуріна Надя перебуває у чудових стосунках і проводить чимало часу.
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