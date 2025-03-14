Кавові цілунки, примірки і стильні прогулянки: Дорофєєва показала столичні будні з Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва напередодні туру Європою показала свої київські будні.

У своєму Instagram зірка закарбувала обійми з чоловіком і прогулянки сонячною столицею.

Міша і Надя з потеплінням жадібно полювали на ультрафіолет, кофеїн і дофамін фото з Instagram

Надя побувала і в гостях у Каті Сільченко

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Зіркова пара доволі часто вибирається на сніданки у відомий Mirali

Була і культурно-естетична їжа

Хочеться підписати небанальне фото банальним "інь-ян"

Стильна Надя на сонячних вулицях міста

У 2022-му зірка розповідала про тату на нозі

Як відомо, Дорофєєва, стиль якої є впізнаваним і завдяки її татуюванням, нерідко розповідає про значення малюнків на своєму тілі.

Наприклад, у серпні Надя і Міша зробили чергові спільні тату, про які раніше розказували.