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Кавові цілунки, примірки і стильні прогулянки: Дорофєєва показала столичні будні з Кацуріним

Марія Мельник - 14 березня, 14:15

Співачка Надя Дорофєєва напередодні туру Європою показала свої київські будні.

У своєму Instagram зірка закарбувала обійми з чоловіком і прогулянки сонячною столицею.

Кацурін і Дорофєєва за кавою

Міша і Надя з потеплінням жадібно полювали на ультрафіолет, кофеїн і дофамін

фото з Instagram
Дорофєєва у Сільченко

Надя побувала і в гостях у Каті Сільченко


Дорофєєва у кепці

Зіркова пара доволі часто вибирається на сніданки у відомий Mirali

Квіти й книга Наді Дорофєєвої

Була і культурно-естетична їжа

Дорофєєва і Кацурін у костюмах

Хочеться підписати небанальне фото банальним "інь-ян"

Стильна Надя на сонячних вулицях міста

Стильна Надя на сонячних вулицях міста

Дорофєєва показала тату

У 2022-му зірка розповідала про тату на нозі

Як відомо, Дорофєєва, стиль якої є впізнаваним і завдяки її татуюванням, нерідко розповідає про значення малюнків на своєму тілі.

Наприклад, у серпні Надя і Міша зробили чергові спільні тату, про які раніше розказували.

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Дорофєєва
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