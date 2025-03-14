Кавові цілунки, примірки і стильні прогулянки: Дорофєєва показала столичні будні з Кацуріним
Співачка Надя Дорофєєва напередодні туру Європою показала свої київські будні.
У своєму Instagram зірка закарбувала обійми з чоловіком і прогулянки сонячною столицею.
Як відомо, Дорофєєва, стиль якої є впізнаваним і завдяки її татуюванням, нерідко розповідає про значення малюнків на своєму тілі.
Наприклад, у серпні Надя і Міша зробили чергові спільні тату, про які раніше розказували.
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