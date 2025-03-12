Дантес показав, як щоранку розважає дітей Кацуріної перед школою. Фото

Володимир допомагає своїй дівчині доглядати за дітками Фото з Instagram

36-річний співак Володимир Дантес активно проводить час із дітьми своєї коханої, 29-річної дизайнерки Даші Кацуріної. Він допомагає у їхньому навчанні та бере участь у сімейних побутових справах.

Як виявилося, у нього з 9-річною Олександрою є особлива ранкова традиція. Щоранку о 6:30 вони разом вирушають на прогулянку з їхнім песиком Василем. Спільний час став можливістю повеселитися, обговорити важливі теми, а також зайнятися спортом. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.

"Але ми не просто гуляємо, ми підіймаємо тему глобального потепління (насправді, Саша питає, чому вчора тепліше, ніж позавчора, а я кажу, ну... весна прийшла раніше), плідно комунікуємо про соціальні зв'язки (тут я намагаюсь з'ясувати, чому ми вчора дружили проти умовної "Каті", а сьогодні "Катя" найкраща подруга).

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А кульмінація — спортмайданчик. Мала любить лазити, кувиркатися, побачивши підйом, переворот, у неї тепер є мета. Тому ми разом підтягуємось, відтискаємося, а на зворотному шляху біжимо навипередки. Поки перемагає Василь", — поділився музикант.

Вова щодня гуляє з донькою Даші, а потім відвозить дітей у школу та садок Фото @volodymyrdantes

Після прогулянки співак відвозить Олександру і її 3-річного брата Івана до навчальних закладів, а по дорозі вони спілкуються про мультик, який Дантес порекомендував дітям. Зараз вони разом дивляться "Пригоди Джекі Чана".

Володимир також насмішив, як їм довелося везти собачі какашки у машині. "Василь підсадив нас на свій аромат, біля його садочка не було смітника, тому везли до садка Івана" — написав він

Нагадаємо, Дантес і Кацуріна були знайомі багато років ще до того, як між ними зав’язалися стосунки. У той період Володимир був одружений із Надею Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

У 2022 році обидві пари повідомили про розлучення. Незабаром Надя та Михайло відкрито заявили про свої відносини, тоді як Володимир і Даша певний час не розголошували свій роман. Зараз вони разом із дітьми мешкають в заміському будинку під Києвом.

Раніше Кацуріна казала, що у її коханого є "суперсила" у вихованні діток.