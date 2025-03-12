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Дантес показав, як щоранку розважає дітей Кацуріної перед школою. Фото

Карина Тімкова - 12 березня, 15:30
Дантес обіймає кохану Кацуріну

Володимир допомагає своїй дівчині доглядати за дітками

Фото з Instagram

36-річний співак Володимир Дантес активно проводить час із дітьми своєї коханої, 29-річної дизайнерки Даші Кацуріної. Він допомагає у їхньому навчанні та бере участь у сімейних побутових справах.

Як виявилося, у нього з 9-річною Олександрою є особлива ранкова традиція. Щоранку о 6:30 вони разом вирушають на прогулянку з їхнім песиком Василем. Спільний час став можливістю повеселитися, обговорити важливі теми, а також зайнятися спортом. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.

"Але ми не просто гуляємо, ми підіймаємо тему глобального потепління (насправді, Саша питає, чому вчора тепліше, ніж позавчора, а я кажу, ну... весна прийшла раніше), плідно комунікуємо про соціальні зв'язки (тут я намагаюсь з'ясувати, чому ми вчора дружили проти умовної "Каті", а сьогодні "Катя" найкраща подруга).


А кульмінація — спортмайданчик. Мала любить лазити, кувиркатися, побачивши підйом, переворот, у неї тепер є мета. Тому ми разом підтягуємось, відтискаємося, а на зворотному шляху біжимо навипередки. Поки перемагає Василь", — поділився музикант.

Володимир Дантес виховує дітей Даші Кацуріної

Вова щодня гуляє з донькою Даші, а потім відвозить дітей у школу та садок

Фото @volodymyrdantes

Після прогулянки співак відвозить Олександру і її 3-річного брата Івана до навчальних закладів, а по дорозі вони спілкуються про мультик, який Дантес порекомендував дітям. Зараз вони разом дивляться "Пригоди Джекі Чана".

Дантес показав, як доглядає за дітьми Кацуріної

Володимир також насмішив, як їм довелося везти собачі какашки у машині.

"Василь підсадив нас на свій аромат, біля його садочка не було смітника, тому везли до садка Івана" — написав він

Нагадаємо, Дантес і Кацуріна були знайомі багато років ще до того, як між ними зав’язалися стосунки. У той період Володимир був одружений із Надею Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

У 2022 році обидві пари повідомили про розлучення. Незабаром Надя та Михайло відкрито заявили про свої відносини, тоді як Володимир і Даша певний час не розголошували свій роман. Зараз вони разом із дітьми мешкають в заміському будинку під Києвом.

Раніше Кацуріна казала, що у її коханого є "суперсила" у вихованні діток.

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