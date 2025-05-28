Біла риба, мідії і секрет з шафраном: Кацурін показав, як приготувати паелью вдома
Ресторатор Міша Кацурін, який не дасть кулінарній фантазії своїх підписників занепасти, поділився черговим рецептом.
Цього разу Міша показав, як приготувати паелью за 1,5 години.
Для приготування знадобиться: рис (бажано сорт Bomba) 200 г, кальмари 300 г, креветки великі 300 г, мідії в мушлях 300 г, філе білої риби 200 г, перець болгарський 1 шт, томати 3 шт, часник за смаком, оливкова олія, паприка солодка 2 ч.л., перець чілі 1 шт, шафран 1 г, розмарин, рибний бульйон або вода 1 л, сіль за смаком і 1 лимон.
"Попередньо обсмажуємо морепродукти (окрім мідій) на розігрітій пательні з сіллю та оливковою олією. Відкладаємо. Обсмажуємо шафран у фользі. Так він краще розкриє свій смак та аромат", - розкрив секрет Кацурін.
"Готуємо соус софріто. В цю ж пательню доливаємо решту олії та підсмажуємо часник, потім додаємо червоний та чілі перець і готуємо до м’якості. Висипаємо натерті томати та паприку. Тушкуйте на середньому вогні 10 хвилин до утворення густого соусу", - порадив він.
"Всипаємо рис у софріто і добре перемішуємо, щоб зерна покрилися соусом. Готуємо 2-3 хвилини. Додаємо попередньо приготовлений рибний бульйон, шафран та рибу. Не перемішуємо нічого!
Повертаємо морепродукти в страву. За бажанням, викладаємо з них геометричні фігури поверх рису та залишаємо готуватись на 15-20 хвилин, поки рідина не вбереться, а рис не стане м’яким. Якщо потрібно, долийте ще бульйону", - проінструктурував Кацурін.
Далі слід зняти з вогню паелью, додати підпалений розмарин та накрити фольгою або рушником й залишити на 10 хвилин для настоювання.
"Подача. Фігурно нарізаємо цілий лимон, вставляємо в центр нашої їстівної композиції та подаємо гарячою прямо з паельєри. Смачного!", - побажав Міша.
Нагадаємо, раніше Кацурін вчив підписників готувати соковиті котлети по-київськи, камамбер фрі, пікантні крильця, як у KFC та канапки з тартаром.