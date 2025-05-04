Кацурін показав простий рецепт соковитої котлети по-київськи
Традиційно у вихідні ресторатор та food-блогер Міша Кацурін показує, як вдома приготувати смачні страви. Цього тижня він повчив своїх підписників рецепта котлети по-київськи, смаженої бейбі-картоплі та весняного салату.
Для того, аби приготувати соковиту котлету, вам потрібно:
- куряче філе 1 шт;
- куряча кістка (за бажанням);
- яйце 2 шт;
- борошно 0.5 стакана;
- сухарі панко 0.5 стакана;
- олія соняшникова для смаження 1 л;
- вершкове масло 2 ст.л;
- часник за смаком;
- кріп пучок;
- сіль за смаком;
- лимон;
- оливкова олія;
- огірок 1 шт;
- салат ромен пучок;
- картопля молода дрібна;
Для початку потрібно підготувати начинку для майбутньої котлети - вершкове масло із зеленню.
"Отже, перебиваємо до однорідності вершкове мʼяке масло з часником, сіллю та кропом. За допомогою харчової плівки формуємо ковбаску й переміщаємо до морозильної камери", - написав Кацурін.
Наступний крок - підготувати куряче філе і сформувати котлету.
"Куряче філе зачищаємо, відрізаємо зайві шматки, розрізаємо посередині і розкриваємо, як книжку. Відбиваємо, солимо, перчимо. Закручуємо в мʼясний рулет вершкове масло з кісткою та формуємо за допомогою плівки гарну котлету. Переміщаємо в морозильну камеру", - додав ресторатор.
Після того, як котлета замерзне, її потрібно запанірувати у борошні, яйці та сухарях панко.
"Смажимо в дуже гарячій олії до румʼяної скоринки і доводимо до готовності в духовці. Приблизно 15 хвилин, при температурі 180 градусів", - наголосив Міша.
Далі можна готувати гарнір - відварити дрібну картоплю, а потім посмажити її в олії, після приготування підсолити. А салат готувати дуже легко: листя салату ромен треба перемішати з огірком, заправити все оливковою олією та лимонним соком.
"Смажену ніжку, за бажанням, прикрашаємо декоративною серветкою та подаємо з картоплею і салатом! Смачного, любі", - побажав Кацурін.
До речі, раніше Кацурін показував як готувати вдома камамбер фрі, як у McDonald’s, смажену камбалу за рецептом своєї мами, борщ із секретним інгредієнтом та навіть салат "Цезар".