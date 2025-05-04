Кацурін показав простий рецепт соковитої котлети по-київськи

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Традиційно у вихідні ресторатор та food-блогер Міша Кацурін показує, як вдома приготувати смачні страви. Цього тижня він повчив своїх підписників рецепта котлети по-київськи, смаженої бейбі-картоплі та весняного салату.

Для того, аби приготувати соковиту котлету, вам потрібно:

куряче філе 1 шт;

куряча кістка (за бажанням);

яйце 2 шт;

борошно 0.5 стакана;

сухарі панко 0.5 стакана;

олія соняшникова для смаження 1 л;

вершкове масло 2 ст.л;

часник за смаком;

кріп пучок;

сіль за смаком;

лимон;

оливкова олія;

огірок 1 шт;

салат ромен пучок;

картопля молода дрібна;

Міша стверджує, що приготування котлети за цим рецептом займе тільки 1,5 години

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Для початку потрібно підготувати начинку для майбутньої котлети - вершкове масло із зеленню.

"Отже, перебиваємо до однорідності вершкове мʼяке масло з часником, сіллю та кропом. За допомогою харчової плівки формуємо ковбаску й переміщаємо до морозильної камери", - написав Кацурін.

Наступний крок - підготувати куряче філе і сформувати котлету.

"Куряче філе зачищаємо, відрізаємо зайві шматки, розрізаємо посередині і розкриваємо, як книжку. Відбиваємо, солимо, перчимо. Закручуємо в мʼясний рулет вершкове масло з кісткою та формуємо за допомогою плівки гарну котлету. Переміщаємо в морозильну камеру", - додав ресторатор.

До слова, перед тим як формувати котлету - кістку потрібно підварити

Після того, як котлета замерзне, її потрібно запанірувати у борошні, яйці та сухарях панко.

"Смажимо в дуже гарячій олії до румʼяної скоринки і доводимо до готовності в духовці. Приблизно 15 хвилин, при температурі 180 градусів", - наголосив Міша.

Міша обов'язково дегустує приготовані власноруч страви

Далі можна готувати гарнір - відварити дрібну картоплю, а потім посмажити її в олії, після приготування підсолити. А салат готувати дуже легко: листя салату ромен треба перемішати з огірком, заправити все оливковою олією та лимонним соком.

"Смажену ніжку, за бажанням, прикрашаємо декоративною серветкою та подаємо з картоплею і салатом! Смачного, любі", - побажав Кацурін.

До речі, раніше Кацурін показував як готувати вдома камамбер фрі, як у McDonald’s, смажену камбалу за рецептом своєї мами, борщ із секретним інгредієнтом та навіть салат "Цезар".