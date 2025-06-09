Ситі й стильні: Кацурін з дітьми і Дорофєєвою замилували сніданковим селфі
Ресторатор Міша Кацурін показався за сніданком зі своїми дітьми і дружиною.
У своєму Instagram Міша запстив спільне фото з Надею Дорофєєвою, донькою Сашею, сином Іваном і мафінами.
Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Не так давно співачка заявляла, що вже готова до материнства.
Цікаво, що діти Міші від дизайнерки Даші Кацуріної знайшли порозуміння і з новим бойфрендом мами (Володимиром Дантесом), і з новою дружиною тата.
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