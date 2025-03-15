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Полуничка і пухнастик: Дорофєєва в мінішортах показала свій день на Кіпрі. Фото

Юлія Леськова - 15 березня, 16:20
Надя Дорофєєва позує для фото
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва показала, як розважається на Кіпрі перед своїм концертом. 

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Надя попозувала у теплиці з полуницею лише в обтислому кетс'юті. До речі, з теплиці співачка вийшла не з пустими руками, а з двома кошиками стиглих ягід.


"День полуниці", - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з полуницею

Дорофєєва з пухнастим другом похвалилася врожаєм полуниці на Кіпрі

Надя Дорофєєва з полуницею

А ось так відбувалося збирання соковитих ягід

Полуниця, які зібрала Дорофєєва
Фото з Telegram Наді Дорофєєвої

Днями Надя Дорофєєва показувала свої столичні будні з коханим чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Також співачка попозувала для модного глянцю у спортивних луках.

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