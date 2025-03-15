Полуничка і пухнастик: Дорофєєва в мінішортах показала свій день на Кіпрі. Фото

Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва показала, як розважається на Кіпрі перед своїм концертом.

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Надя попозувала у теплиці з полуницею лише в обтислому кетс'юті. До речі, з теплиці співачка вийшла не з пустими руками, а з двома кошиками стиглих ягід.

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"День полуниці", - написала Дорофєєва.

Дорофєєва з пухнастим другом похвалилася врожаєм полуниці на Кіпрі

А ось так відбувалося збирання соковитих ягід

Фото з Telegram Наді Дорофєєвої

Днями Надя Дорофєєва показувала свої столичні будні з коханим чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Також співачка попозувала для модного глянцю у спортивних луках.