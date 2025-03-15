Полуничка і пухнастик: Дорофєєва в мінішортах показала свій день на Кіпрі. Фото
Співачка Надя Дорофєєва показала, як розважається на Кіпрі перед своїм концертом.
Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.
Надя попозувала у теплиці з полуницею лише в обтислому кетс'юті. До речі, з теплиці співачка вийшла не з пустими руками, а з двома кошиками стиглих ягід.
"День полуниці", - написала Дорофєєва.
Днями Надя Дорофєєва показувала свої столичні будні з коханим чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.
Також співачка попозувала для модного глянцю у спортивних луках.
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