"Моє серце відкрите, мій шлях триває": Романова на своє 35-річчя посвітила бюстом на французькому курорті

Фото з Instagram Міші Романової

Екс-"ВІА-Гра" Міша Романова, яка з сином відпочиває у Франції, зустріла там й своє 35-річчя. З нагоди свята красуня показала шанувальникам нові фото.

"Сьогодні мені 35. І я заходжу в цей рік з посмішкою і спокоєм. Замість підсумків — вдячність. За шлях, який привів мене до себе. За людей, які залишились поруч — не тому, що було зручно, а тому, що по-справжньому. За зміни, які колись лякали, а тепер стали подарунками. За серце, яке навчилося не лише витримувати, а й радіти", - написала Міша.

Романова зазначила, що вдячна за людей, які поряд з нею та за зміни до кращого

Вона додала, що 35 - це вже не про пошук, а про присутність.

"Про легкість, що приходить, коли нічого не треба доводити. Про бажання, які стають реальністю, бо йдуть із серця (тепер формулюю їх уважніше). Я знаю, чого хочу. Я знаю, що вмію любити — і себе, і світ, і кожен новий день. І якщо це тільки початок — то я неймовірно рада бути тут і зараз. P.S. Обіймаю кожного, хто був поруч. Моє серце відкрите. Мій шлях триває. І він прекрасний", - підсумувала Романова.

Міша попозувала на тлі моря

Нагадаємо, на початку липня Міша Романова ніжно привітала з 7-річчям свого синочка Мартіна.

А на початку літа Романова вперше показала спільне фото зі своїм ексом Алексом Роднянським та пояснила, чому вони розійшлися. Спойлер - через сайт знайомств.