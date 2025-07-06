"Найбільша честь у житті": Романова привітала сина з 7-річчям та попозувала коло нього у розкішній сукні

Юлія Леськова - 6 липня, 15:56
Міша Романова позує з сином для фото
Фото з Instagram Міші Романової

Екс-"ВІА-Гра" Міша Романова показала фото з сином Мартіном й ніжно привітала його з днем народження. Хлопчику виповнилося 7 років.

"Сьогодні Мартіну виповнилося 7 рочків. Я щиро вдячна за те, що саме мене він обрав своєю мамою. Це найбільший подарунок і честь у моєму житті", - написала вона.

Міша Романова з сином на фото
Міша Романова показала й торт, який купила для Мартіна

Романова зазначила, що дуже пишається своїм допитливим сином.

"Я так пишаюся ним — його допитливими очима, словами, що вчать мене любові, його добротою і силою. Дякую тобі, Мартіне, за кожен наш день. За те, що поряд із тобою я вчуся бути кращою. Бути твоєю мамою — моє найбільше щастя", - додала Міша. 

Міша Романова привітала сина з 7-річчям

Романова у розкішній сукні попозувала з сином на дитячому святі

Нагадаємо, якось Міша Романова розповідала, що не спілкується з батьком свого сина. Ба більше, вона хотіла позбавити його батьківських прав. 

Але листуватися сину з бабусею зі сторони екса співачка таки дозволяє. 

Близько 2-х років Міша зустрічалася з радником Володимира Зеленського, Алексом Роднянським. Проте після Нового року зірка поставила крапку у стосунках, бо знайшла його сторінку на сайті знайомств. 

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