"Найбільша честь у житті": Романова привітала сина з 7-річчям та попозувала коло нього у розкішній сукні
Екс-"ВІА-Гра" Міша Романова показала фото з сином Мартіном й ніжно привітала його з днем народження. Хлопчику виповнилося 7 років.
"Сьогодні Мартіну виповнилося 7 рочків. Я щиро вдячна за те, що саме мене він обрав своєю мамою. Це найбільший подарунок і честь у моєму житті", - написала вона.
Романова зазначила, що дуже пишається своїм допитливим сином.
"Я так пишаюся ним — його допитливими очима, словами, що вчать мене любові, його добротою і силою. Дякую тобі, Мартіне, за кожен наш день. За те, що поряд із тобою я вчуся бути кращою. Бути твоєю мамою — моє найбільше щастя", - додала Міша.
Нагадаємо, якось Міша Романова розповідала, що не спілкується з батьком свого сина. Ба більше, вона хотіла позбавити його батьківських прав.
Але листуватися сину з бабусею зі сторони екса співачка таки дозволяє.
Близько 2-х років Міша зустрічалася з радником Володимира Зеленського, Алексом Роднянським. Проте після Нового року зірка поставила крапку у стосунках, бо знайшла його сторінку на сайті знайомств.