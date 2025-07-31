Романова з 7-річним сином показала незапланований відпочинок на яхті у Франції
Екс-"ВІА-Гра" Міша Романова показала, як на морі відпочивала з сином Мартіном.
У своєму Instagram виконавиця також похизувалася фігурою на тлі мальовничих пейзажів.
"Це мав бути звичайний тиждень. Але раптом — Ніцца, Корсика, яхта, море… і ми з Мартіном. Все, як я люблю: без плану, зате з видом на красу. Французький південь розтопив моє серце. І я, здається, знову закохалась — у море, у себе, у життя", - написала Романова.
Як відомо, Романова розповідала, що не спілкується з батьком свого сина. Ба більше, вона хотіла позбавити його батьківських прав.
Цікаво, що впродовж двох років зірка зустрічалася з ексрадником Володимира Зеленського, Алексом Роднянським.
Однак не так давно вона поставила крапку у стосунках і пояснила чому.
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