Мішель Андраде в червоному купальнику опинилася на пляжі Барселони в компанії "Холостяка" Терена
Співачка болівійського походження Мішель Андраде з'їздила до Барселони у компанії майбутнього "Холостяка", ветерана Олександра "Терена" Будька.
Парочка разом проінспектувала одне з найтуристичніших міст світу на інклюзивність та безбар'єрність у рамках YouTube-шоу Терена "Відвал ніг".
Окрім того, що Мішель і Сашко показали, наскільки місто може бути ідеально зручним для людей з інвалідністю, вони також розважилися на пляжі і навіть потанцювали.
27-річна Андраде у суцільному купальнику з асиметричним верхом довела, що регулярні тренування, які вона періодично показує в мережі, дають неперевершений результат.
Нагадаємо, 28-річний Олександр Будько, який пропагує позитивний образ ветерана, став новим героєм телешоу "Холостяк", яке восени покажуть на "СТБ".