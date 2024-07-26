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Мішель Андраде в червоному купальнику опинилася на пляжі Барселони в компанії "Холостяка" Терена

ТаблоID 26 липня, 13:30

Співачка болівійського походження Мішель Андраде з'їздила до Барселони у компанії майбутнього "Холостяка", ветерана Олександра "Терена" Будька.

Парочка разом проінспектувала одне з найтуристичніших міст світу на інклюзивність та безбар'єрність у рамках YouTube-шоу Терена "Відвал ніг".

Окрім того, що Мішель і Сашко показали, наскільки місто може бути ідеально зручним для людей з інвалідністю, вони також розважилися на пляжі і навіть потанцювали.

Мішель Андраде і Холостяк Терен

Мішель і Терен на інклюзивному пляжі в Барселоні

Скріншот з відео на YouTube

27-річна Андраде у суцільному купальнику з асиметричним верхом довела, що регулярні тренування, які вона періодично показує в мережі, дають неперевершений результат.

Мішель Андраде в купальнику

Гаряча парочка

Michelle Andrade
Ветеран Олександр Терен Будько

Олександра відвезли прямо у воду. Мішель, яка знає іспанську, виступала в ролі перекладачки

Нагадаємо, 28-річний Олександр Будько, який пропагує позитивний образ ветерана, став новим героєм телешоу "Холостяк", яке восени покажуть на "СТБ".

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