Андраде поспокушала бюстом і пласким животом у сексі спідньому
Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде поділилася з підписниками у своєму Instagram новими гарячими фото.
Андраде зазнімкувалася у бордовому бюстгальтері та рукавичках, а також попозувала у мереживній кофтинці.
Раніше ТаблоID розповідав цікавинки з життя Мішель Андраде.
А на прикінці січня співачка поділилася з фанатами улюбленими б'юті-процедурами.
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