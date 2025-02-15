Андраде поспокушала бюстом і пласким животом у сексі спідньому

Фото з Instagram Мішель Андраде

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде поділилася з підписниками у своєму Instagram новими гарячими фото.

Андраде зазнімкувалася у бордовому бюстгальтері та рукавичках, а також попозувала у мереживній кофтинці.

Мішель посвітила струнким животом на селфі у дзеркалі

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Співачка заселфилася у мереживній кофтинці

Раніше ТаблоID розповідав цікавинки з життя Мішель Андраде.

А на прикінці січня співачка поділилася з фанатами улюбленими б'юті-процедурами.