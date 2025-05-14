Мішина поділилася корисним рецептом сирників без борошна і цукру

Марія Мельник - 14 травня, 18:00

Акторка Ксенія Мішина приготувала легкі сирники без цукру й борошна.

У своєму Instagram зірка розкрила секрет, чим підсолодити і зліпити смаколики без шкоди для тіла.

Для приготування знадобиться: 700 г творожного сиру (жирністю 5%), 2 білки, сіль, рідка стевія, псиліум - 2 ст. ложки.


Сирники від Мішиної

Ксенія з тих, хто приділяє темі здорового харчування чималу увагу

Мішина показала рецепт сирників
Сир і білки зірка міксує блендером
До речі, замість борошна актриса використовує псиліум (насіннєва шкірка рослин родини подорожникові, яка комерційно використовується для виробництва слизу - ред.)

До речі, замість борошна актриса використовує псиліум (насіннєва шкірка рослин родини подорожникові, яка комерційно використовується для виробництва слизу - ред.)

Для смаження Мішина використовує масло ГХІ.

Готові сирники від Мішиної

А так виглядають готові сирники

Нагадаємо, раніше рецептом фірмових сирників ділився Володимир Остапчук, а Міша Кацурін показував, як приготувати сирні вироби "три молока".

Читайте також:

Мішина похвалилася 12-річним сином-гонщиком та розказала, як виростити дитину сміливою

Небезпечна спокусниця Мішина стала втіленням семи гріхів у кліпі Ivan NAVI. Відео

Мішина з шоломом на голові показала свій внутрішній рок-н-ролл в автівці для перегонів. Фото

мішина
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів