Мішина поділилася корисним рецептом сирників без борошна і цукру
Акторка Ксенія Мішина приготувала легкі сирники без цукру й борошна.
У своєму Instagram зірка розкрила секрет, чим підсолодити і зліпити смаколики без шкоди для тіла.
Для приготування знадобиться: 700 г творожного сиру (жирністю 5%), 2 білки, сіль, рідка стевія, псиліум - 2 ст. ложки.
Для смаження Мішина використовує масло ГХІ.
Нагадаємо, раніше рецептом фірмових сирників ділився Володимир Остапчук, а Міша Кацурін показував, як приготувати сирні вироби "три молока".
Приєднуйтесь до дискусії