Небезпечна спокусниця Мішина стала втіленням семи гріхів у кліпі Ivan NAVI. Відео

Акторка Ксенія Мішина стала головною героїнею кліпу - психологічної драми співака Ivan NAVI (Івана Сяркевича), що має назву "Гріхи".

Дія кліпу відбувається в готелі, де кожна кімната символізує якийсь гріх. За сюжетом кліпу Ivan NAVI зустрічається зі своїми найбільшими спокусами в образі героїні Ксюші, яку він кохає.

Ксенія стала втіленням семи гріхів для Івана Фото надані пресслужбою

"У відеокліпі ми звернулись до теми 7 смертних гріхів (Похіть, Гординя, Обжерливість, Жадібність, Заздрість, Лінь та Гнів). Гріхи - це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. "Вилікуватись" від цього стану можна лише побачивши всю їх справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами - піддаватись спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій", - зазначив Ivan NAVI.

Демонструючи Обжерливість, Мішиній довелося по-справжньому попоїсти

Так у виконанні зірки виглядає Гординя

А це - Жадібність

Режисером кліпу виступив Данило Дємєхін. Цікаво, що для нього це - одна з дебютних відеоробіт. За його плечима 10-річний досвід як режисера постановника концертних номерів для артистів, в тому числі шоу-номерів для Євробачення.

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Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти з особистого життя Ксенії Мішиної, як-от втеча з аб'юзивних стосунків та спроба знайти кохання за допомогою шоу "Холостячка".

Як відомо, Іван Сяркевич лише два роки тому розсекретив, що одружений, та показав свою дружину, в якої дуже незвичне ім'я.