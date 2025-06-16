"Хочеться жити": Могилевська в купальнику з блискучими мотузками пораділа схудненню

Співачка Наталія Могилевська, яка зі своїм коханим Валентином та дочками, Мішель і Софією мешкає за Києвом, вирушила на відпочинок в сонячну Одесу.

На відео зірка похизувалася сонячним ранком на морі і у нових купальниках показала, як схудла.

"Як змінюється настрій у людини, коли вона худне. Хочеться жити", - зізналася зірка.

Могилевська засвітила і акуратне декольте

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У відпустку співачка взяла не один купальник

Пружність сідниць Наталії тільки підтверджує велику роботу над собою

Могилевська не приховує, що отримує задоволення від своєї форми

Нагадаємо, зірка розповідала, що за останній час вона набрала 5 кілограмів. Однак Могилевська не з тих, хто легко мириться з зайвими кіло.

Раніше Наталія розповідала, як скидала вагу на голодуванні.