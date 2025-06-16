"Хочеться жити": Могилевська в купальнику з блискучими мотузками пораділа схудненню
Співачка Наталія Могилевська, яка зі своїм коханим Валентином та дочками, Мішель і Софією мешкає за Києвом, вирушила на відпочинок в сонячну Одесу.
На відео зірка похизувалася сонячним ранком на морі і у нових купальниках показала, як схудла.
"Як змінюється настрій у людини, коли вона худне. Хочеться жити", - зізналася зірка.
Нагадаємо, зірка розповідала, що за останній час вона набрала 5 кілограмів. Однак Могилевська не з тих, хто легко мириться з зайвими кіло.
Раніше Наталія розповідала, як скидала вагу на голодуванні.
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