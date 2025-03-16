"Найулюбленіше моє місце": Могилевська показалася у рушнику на Хортиці та зібралася плавати
Співачка Наталя Могилевська у своєму Instagram розповіла про своє найулюбленіше місце на Запоріжжі, куди приїхала з концертом. Співачка замотана у рушник показалася на острові Хортиця.
"Я вже на Хортиці. Це найулюбленіше моє місце. Одне з найкращих, найсильніших на планеті. Неймовірно його люблю і по традиції сьогодні буду плавати, хоча Дніпра майже не залишилося", - сказала Наталя.
Вона показала річку, яка обміліла після того, як росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС.
"Ось так зараз виглядає берег нашої великої, священної Хортиці. Нагадую тому, що через Каховку пішла вода. Я не знаю на скільки метрів спустилася. Ну і звісно, що купаюсь я і роблю медитації під звуки вибухів", - додала Могилевська.
Нещодавно Наталя Могилевська жалілася на важкий перебіг хвороби - її лихоманило і був нестерпний кашель.
Також нещодавно співачка хвалилася, на скільки кілограмів схудла.