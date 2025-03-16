"Найулюбленіше моє місце": Могилевська показалася у рушнику на Хортиці та зібралася плавати

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська у своєму Instagram розповіла про своє найулюбленіше місце на Запоріжжі, куди приїхала з концертом. Співачка замотана у рушник показалася на острові Хортиця.

"Я вже на Хортиці. Це найулюбленіше моє місце. Одне з найкращих, найсильніших на планеті. Неймовірно його люблю і по традиції сьогодні буду плавати, хоча Дніпра майже не залишилося", - сказала Наталя.

Якщо вірити синоптикам, то 16 березня у Запоріжжі 13 градусів тепла. Не дуже комфортна температура для купання...

Реклама:

Вона показала річку, яка обміліла після того, як росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС.

"Ось так зараз виглядає берег нашої великої, священної Хортиці. Нагадую тому, що через Каховку пішла вода. Я не знаю на скільки метрів спустилася. Ну і звісно, що купаюсь я і роблю медитації під звуки вибухів", - додала Могилевська.

Могилевська показала, як змінилися береги Дніпра на Хортиці

А ви би ризикнули поплавати у березні?

Нещодавно Наталя Могилевська жалілася на важкий перебіг хвороби - її лихоманило і був нестерпний кашель.

Також нещодавно співачка хвалилася, на скільки кілограмів схудла.