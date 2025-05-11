Білий дрескод та катання на гойдалці: Могилевська показала День матері з коханим і доньками
Співачка Наталка Могилевська з нагоди Дня матері похвалилася своїм відпочинком з коханим та двома доньками.
Наталка показала, як вона з родиною ходили в магазин за покупками, роздивлялася квіти з молодшою донечкою 5-річною Софійкою та каталася з дітьми на величезній гойдалці.
"Бути мамою - це щастя. Вітаю всіх з теплим святом", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Могилевська показувала, як готувалася до 5-річчя молодшої донечки.
Також вона називала свої "норм" чи "стрьом" у вихованні дітей.
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