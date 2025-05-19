"Сонька, дякую!": Могилевська показала, чим її щодня радує 5-річна донечка. Відео
Співачка Наталія Могилевська замилувала знаками уваги, якими тішить її молодша прийомна донечка, 5-річна Соня.
Виявляється, дівча щодня власноруч збирає буля будинку квіти для зіркової матусі. Наталка спеціально для цього букетика завела окрему вазочку.
Відео з незабудками від Соні Могилевська поділилася в Instagram.
"Друзі, хвастаюся: Сонька моя для мене знайшла ось такі весняні квіти. Просто неймовірно, як вони пасують до мого одягу сьогодні! Це вона постійно збирає щось у мене тут на березі – кульбабки, щось ще, маленькі такі букетики приносить щодня... Всі її букетики храню на столі - і біля серця", – розповіла співачка.
"Сонька, дякую!", - звернулася вона до дівчинки.
Нагадаємо, старшій сестрі Соні, Мішель у грудні виповнилося 13 років. Могилевська розповідала, як у її житті з'явилися дівчатка і чому вона майже два роки приховувала, що вдочерила їх.
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