"Моє ніжне янголятко": Віталіна Ющенко привітала дочку з 25-річчям і показала її фото
Старша дочка третього президента України Віктора Ющенка, Віталіна Ющенко 7-го березня відзначає 25-річчя свого материнства. Саме цього дня вона народила першу дитину - дочку Доменіку.
44-річна Віталіна традиційно привітала дівчину у своєму Instagram теплими словами та показала її фотографію.
"Доню, сьогодні наш особливий день – твій 25-й День народження! Ти стала дорослою, сильною, мудрою, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою, моїм ніжним янголятком, якого я люблю всім серцем", - написала Віталіна.
"Знай, моя люба, що я завжди поруч, завжди підтримаю, допоможу і розділю з тобою будь-який момент – радісний чи складний. Моя любов до тебе не має меж, а моя підтримка буде з тобою до останнього подиху.
З Днем народження, моє серденько! З любов’ю назавжди, твоя мама. Люблю ❤️аж до ☀️аж до ☁️ аж до зірок ⭐️і назад 💫", - зворушила дописом багатодітна мама.
25-річна Доменіка називає себе моделлю, співачкою та актрисою, але чим саме нині займається та де живе - невідомо. Кілька років тому дівчина брала участь у "Голосі країни", але не пройшла сліпі прослуховування.
У Доменіки є 20-річний брат Віктор та 15-річна сестра Андріана, яких Віталіна народила від другого чоловіка Олексія Хахльова.