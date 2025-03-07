"Моє ніжне янголятко": Віталіна Ющенко привітала дочку з 25-річчям і показала її фото

Віталіна Ющенка з трьома дітьми

Старша дочка третього президента України Віктора Ющенка, Віталіна Ющенко 7-го березня відзначає 25-річчя свого материнства. Саме цього дня вона народила першу дитину - дочку Доменіку.

44-річна Віталіна традиційно привітала дівчину у своєму Instagram теплими словами та показала її фотографію.

"Доню, сьогодні наш особливий день – твій 25-й День народження! Ти стала дорослою, сильною, мудрою, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою, моїм ніжним янголятком, якого я люблю всім серцем", - написала Віталіна.

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Доменіка дуже схожа на свою маму

"Знай, моя люба, що я завжди поруч, завжди підтримаю, допоможу і розділю з тобою будь-який момент – радісний чи складний. Моя любов до тебе не має меж, а моя підтримка буде з тобою до останнього подиху.

З Днем народження, моє серденько! З любов’ю назавжди, твоя мама. Люблю ❤️аж до ☀️аж до ☁️ аж до зірок ⭐️і назад 💫", - зворушила дописом багатодітна мама.

Батьком дівчини є перший чоловік Віталіни Ющенко, Михайло Гончаров Фото з Instagram

25-річна Доменіка називає себе моделлю, співачкою та актрисою, але чим саме нині займається та де живе - невідомо. Кілька років тому дівчина брала участь у "Голосі країни", але не пройшла сліпі прослуховування.

У Доменіки є 20-річний брат Віктор та 15-річна сестра Андріана, яких Віталіна народила від другого чоловіка Олексія Хахльова.