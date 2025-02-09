"Верніть Сергія Притулу на Євробачення": українці вибухнули мемами після Нацвідбору 2025

Ввечері 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2025. За результатами оцінок журі та глядацьких голосів перемогу та честь представляти Україну на 69-му пісенному конкурсі здобув гурт Ziferblat.

Втім, вже традиційно, кожна подія породжує меми, от і Нацвідбір не став виключенням. У мережі активно жартують про пісенний конкурс.

Ось, наприклад, українці настільки люблять Сергія Притулу, як ведучого Національного відбору, що створили петицію на сайті президента про його повернення. Поки це тільки фотошоп, але хто знає, як воно буде далі.

Скріншот з соцмереж

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Також мережу розвеселила співачка Руслана, яка виступала під час голосування з піснею "Закрутила". Як то кажуть, вміння зробити вдалий стоп-кадр — головне.





Також жартують й про те, що цього року Нацвідбір відбувся без скандалів.

А ви очікували якогось скандалу? Наприклад, минулого року під час голосування впала Дія . Через це одна із учасниць знялася зі змагань , адже не вірила у правдивість результатів

Всі зрозуміли аналогію з популярними у всьому світі швейцарськими годинниками?

До жартів у Х доєдналася також енергетична компанія Yasno. Здається, вболівали вони за ДК Енергетик

Але переможця таки привітали

Ну і як же не посміятися з ведучих шоу?

Гурт Bad Street Boys теж став приводом для мемів

А ще традиційні жарти про маму і теплий одяг

Політичні жарти - база для кожних мемів

Нагадаємо, на проведення Національного відбору було виділено 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

А от Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня.