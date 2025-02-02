56-річна Матвєєва у мантії випускниці похвалилася дипломом магістра: яку професію опанувала

Фото з Instagram Наді Матвєєвої

56-річна телеведуча Надія Матвєєва у своєму Instagram показалася у мантії та шапочці магістра та розповіла, яку професію опанувала.

"Життєвий шлях - люди, обставини, думки, переконання, вчинки - все це призводить до видимих результатів, які є моїм проявленням у світі. Наразі радію разом з магістерками та магістрами психології, отримавши диплом про вищу освіту в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі", - написала Надя.

Вона також подякувала викладачам університету, де отримала диплом та тим, хто підтримав її у здійсненні цієї мрії.

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"Робити те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є, це щастя! Най й надалі буде так за покликом душі. Ваша Надія - сертифікована коучиня, психологиня, дослідниця емоційного інтелекту, телеведуча", - додала вона.

На свій випускний телеведуча отримала гарний букет

Матвєєва має тепер диплом психологині

На початку січня Надія Матвєєва вразила підписників ефектним спортлуком.

А на 1000 днів війни телеведуча приміряла на себе образ ляльки-мотанки.